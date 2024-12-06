Візит Єрмака до США: команді Трампа розкрили деталі ситуації на фронті

Важливо:
- Відбулися переговори з командою Трампа
- Єрмак провів зустріч із Салліваном
Українська делегація на чолі з першою віцепрем'єр-міністеркою - міністеркою економіки України Юлією Свириденко перебуває з візитом у США.
У межах візиту керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відвідав Вашингтон, Нью-Йорк і Флориду, повідомляють на сайті ОП.
Зазначається, що глава Офісу президента провів зустрічі з представниками команди обраного президента США Дональда Трампа. Він детально розповів про ситуацію на фронті та передав прапори українських бойових бригад.
"Сторони обговорили плани Росії, а також те, які кроки треба зробити, щоб їх зірвати", - ідеться в повідомленні.
Крім того, у Білому домі глава Офісу глави Української держави зустрівся з радником з національної безпеки президента США Джейкобом Салліваном.
Також Єрмак провів зустрічі з головою Гельсінської комісії США та співголовою конгресового Українського кокусу Джо Вілсоном, співголовою юридичного комітету Сенату США Ліндсі Гремом, лідером Республіканської партії в Сенаті США Мітчем Макконнеллом, заступником державного секретаря Джоном Бассом і лідером Демократичної партії в Палаті представників Конгресу Гакімом Джеффрісом, додали в ОП.
Раніше повідомлялося про те, що зустріч у Вашингтоні відбулася на Капітолійському пагорбі в середу, 4 грудня, між обраним віцепрезидентом Джей Ді Венсом і новим радником з національної безпеки Майком Волцем з боку США. З українського боку були Андрій Єрмак і заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв.
Як повідомляв Главред, Президент США Дональд Трамп днями обрав спецпредставника щодо України та РФ - ним став колишній військовий, генерал у відставці Кіт Келлог. У квітні Келлог запропонував заморозити війну в Україні та запустити переговори Києва і Москви.
Нагадаємо, заморозка війни може стати неминучим сценарієм, вважає колишній радник Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон. На думку Болтона, Трамп намагатиметься знайти оптимальний варіант, але угода, ймовірно, буде тимчасовою. Росія ж не збирається зупинятися.
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Хто такий Андрій Єрмак
Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.
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