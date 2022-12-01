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"Винними будемо всі": Скабєєва закотила істерику, злякавшись перемоги України

1 грудня 2022, 16:18

У топової російської телепропагандистки Ольги Скабєєвої, таке відчуття, від сильного переляку прокинулося почуття самозбереження.

Скабеева, розпад Росія
Скабєєва закотила істерику, злякавшись перемоги України / колаж https://ua.depositphotos.com і скріншот з відео

В одній з програм російського телебачення на топ-пропагандистку Ольгу Скабееву, таке відчуття, зійшло осяяння - після поразки у війні проти України Росію чекає виплата репарацій, повна ізоляція, а кожного, хто підтримував війну і допомагав злочинному режиму Путіна, доведеться відповідати за всією суворістю закону.

"Ми не допускаємо, навіть вголос не вимовляємо, але, якщо раптом щось станеться, і наша країна не зможе здобути перемогу, то претензії висунуть всім без винятку, незалежно від того, чи знаходяться вони в межах РФ, або за межами РФ. Просто, тих, хто за межами, відразу заарештують, незалежно від того, чи є вони посібниками путінського режиму, або просто поруч проходили. Винними будемо всі", - з помітними істеричними нотками в голосі сказала Скабєєва в ефірі.

Проте, вона тут же впоралася з хвилюванням і видала черговий людожерський спосіб уникнути всього вищевказаного − продовжувати бомбардування України.

"Щоб без Гаазьких трибуналів, відкриттів кримінальних справ, компенсацій, репарацій, щоб нічого цього не було, потрібна така активізація бойових дій, так треба тиснути і тиснути, щоб вони зверталися до нас для перемир'я або встановлення миру", − підсумувала Скабєєва.

Нагадаємо, раніше в Нацгвардії України вкрай дотепно відповіли на свіжий російський фейк спецслужб про те, що вбивство Дар'ї Дугіної (дочки ідеолога російського фашизму Олександра Дугіна) скоїла якась Наталія Вовк з полку "Азов".

Наприклад, російська ФСБ "злила" в ЗМІ нібито посвідчення Вовк. Нацгвардійці включили фантазію і незабаром продемонстрували ідентичні посвідчення з фотографіями відомих російських пропагандисток - Ольги Скабєєвої, Маргарити Симоньян, спікера МЗС РФ Марії Захарової, а також гімнастки Аліни Кабаєвої (яку ЗМІ називають коханкою російського диктатора Володимира Путіна).

До того, ведучий і блогер Олексій Дурнєв в коментарі журналісту Дмитру Гордону заявив, що найстрашніше для російських пропагандистів Соловйова і Скабєєвої - втратити все те, що вони отримали, продаючи совість.

"Вони вже немолоді люди. Своє життя вони присвятили тому, щоб торгувати совістю. Це у них досить успішно вийшло", - зазначив Дурнєв.

Інші новини:

новини Росії Ольга Скабеева війна Росії та України
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