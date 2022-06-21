УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Не знав, що Скабеєва чоловік": Дурнєв придумав покарання для російських пропагандистів

21 червня 2022, 16:52

Пропагандисти вже почали відчувати на собі наслідки брехні.

false
Дурнєв придумав покарання для російських пропагандистів / скріншот

Російські пропагандисти Володимир Соловйов і Ольга Скабєєва регулярно поливають брудом Україну, промиваючи мізки росіянам.

Ведучий і блогер Олексій Дурнєв в коментарі журналісту Дмитру Гордону заявив, що найстрашнішим для російських пропагандистів Соловйова і Скабєєвої – втратити все те, що вони отримали, продаючи совість.

"Вони вже немолоді люди. Своє життя вони присвятили тому, щоб торгувати совістю. Це у них досить успішно вийшло", - зазначив Дурнєв.

Також він нагадав, що Соловйов вже позбувся трьох Вілл в Італії і посміявся над жартом Дмитра Гордона.

"Думаю, це для них найстрашніший результат. Якби була моя воля вирішувати, що з ними робити, я б їх просто прирік на жебрацьке існування. І все. Чи знав я, що Скабеева – чоловік. Ні, не знав. Досить симпатичний чоловік", - зазначив Дурнєв.

читайте також"Ще походимо голими по квартирі": Дурнєв розповів, як ужитися з родичами під одним дахомРаніше український ведучий показав, чим годують окупантів і як виглядає їх сухпайок. У своїй програмі Їжа Дурнєва він разом з Лерой Мандзюк порівняв сухпайок ЗСУ і сухпайок армії Росії.

"Воно як виглядає бридко, таке ж і на смак", - говорить Мандзюк про сухпайку окупантів.

При цьому Дурнєв зазначив, що окупантам від цього сухпайка точно стає погано.

Читайте також:

Володимир Соловйов Олексій Дурнєв Ольга Скабеева
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:12

"За це випити зобов'язаний кожен українець": астролог назвав дату смерті Путіна

18:00

ЗСУ контрнаступають на Херсонщині: окупанти покидають другий і третій рубежі оборониВідео

17:59

Розбірки в Росгвардії: ключовий генерал злетів з посади, на війну гребуть відставниківВідео

17:29

Окупантів "прасують" ракетами: ЗСУ завдали нового удару по Зміїному - джерелоВідео

17:24

Україна може підписати з РФ мирний договір: у Зеленського назвали умовуВідео

Реклама
17:20

У мережі вперше з'явилися фото засекреченої дочки Кемерон Діас

17:19

Коханка Путіна Кабаєва розжилася розкішними будинками в Туреччині: в угоді замішаний Ердоган - ЗМІ

17:06

У зону дії ППО Тайваню без попередження увійшли 29 літаків Китаю

17:00

"Перепрошуємо, ми у вас в гостях": бійці ЗСУ потоваришували на позиціях з дикими кабанамиВідео

16:59

ЗСУ "нокаутують" армію РФ і зможуть виграти війну — генерал СШАВідео

16:59

Україну завтра можуть обстріляти ракетами: в РНБО розповіли про можливі провокаціїВідео

16:52

"Не знав, що Скабеєва чоловік": Дурнєв придумав покарання для російських пропагандистів

16:35

Чоловік Лорак похвалився вокальними даними дочкиВідео

16:30

В окупантів великі втрати: ЗСУ завдали удару по позиціях РФ на ЗміїномуВідео

16:28

Врожаю буде удвічі більше: що робити, щоби часник був великим - дачна хитрістьВідео

16:21

Лукашенко на низькому старті, або Коли Білорусь відкрито вплутається у війну в УкраїніПогляд

16:20

Близько 90% громадян України за вступ до ЄС, інтеграцію в НАТО підтримують 76 − РейтингВідео

16:08

Путін вперше з початку війни покине РФ: поїде "дотискати" Лукашенка – експертВідео

16:01

"Йому нічим похвалитися перед своїм народом": Арестович розповів, як облажався "постарівший" Путін

15:54

"Як ескортниці": Гордон показав, як відпочивають у Москві коханка і дочка терориста Пушиліна

Реклама
15:50

"Це дуже оптимістично": чи зможуть звільнити Херсон до кінця літа - ЖдановВідео

15:45

Словаччина не може дати Україні танки Т-72: немає домовленостей з ФРН щодо постачання Leopard 2A4Відео

15:39

Армія України успішно просувається на Херсонщині, незважаючи на потужну оборону РФ - ОК ПівденьВідео

15:29

Росія погрожує Фінляндії ще до вступу в НАТО і здатна напасти на Литву – ЖдановВідео

15:28

Жданов радить людям тікати з Харкова в найближчий тижденьВідео

15:13

Україну накриє похолодання, температура впаде до +12°: де чекати погіршення погодиВідео

15:12

Прикмети на 22 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:08

"Відмотати час назад": Осадча розповіла, в який день хоче повернутися

15:06

Петрів піст 2022: що не можна робити і як правильно харчуватися до 11 липня

15:05

Найсмачніше королівське вишневе варення: дуже простий рецептВідео

15:02

Гороскоп Таро на липень 2022: на один зі знаків зодіаку чекає неймовірний успіхВідео

15:01

САУ Gepard, системи ППО IRIS-T та інше: Німеччина оприлюднила список зброї, яку дасть УкраїніВідео

14:47

Спроба номер два: чому путінське військо не полишає намірів захопити ХарківПогляд

14:35

Як прискорити дозрівання болгарського перцю та отримати шикарний урожай: простий і ефективний спосібВідео

14:24

СБУ взяла в полон пілота-вагнерівця: він розповів багато цікавогоВідео

13:44

Чутки підтвердилися: Дорофєєва вперше показала обличчя свого нового хлопця

13:33

Південь окупували через зраду, там мало бути найуспішніше місце оборони – АрестовичВідео

12:58

Україна отримала статус партнера-учасника ініціативи Тримор'яВідео

12:55

Окупанти розбирають танки і міняють запчастини на алкоголь – розвідкаВідео

12:20

Гороскоп на 22 червня для всіх знаків Зодіаку: Козерогам - лінь, Скорпіонам - підступи ворогів, Рибам - призВідео

Реклама
12:16

Українські воїни знищили окупанта, який "напророкував" свою смертьВідео

11:58

ЗСУ завдали удару по "вишках Бойка": карта NASA зафіксувала пожежу на об'єкті атакиВідео

11:17

Зуби РФ вирішили сточувати об Україну: навіщо Захід зволікає з поставками озброєньПогляд

11:00

Як одягатися після 50, щоб виглядати молодшою: прості хитрощі для великої радості

10:57

РФ готує масовий пуск ракет з Чорного моря: Арестович попередив про атаки в найближчі дніВідео

10:39

РФ може ризикнути відрізати країни Балтії від НАТО у разі війни за Сувалкський коридор – PoliticoВідео

10:23

У бою за Україну загинув другий доброволець із США Стівен Забельські

10:14

Україна зриває плани РФ контролювати Чорне море – розвідка БританіїВідео

09:44

Лондон поставив на місце РФ: послу Келіну заборонили заходити до британського парламентуВідео

09:42

Юлію Паєвську "Тайру" обміняли на сина друга Кадирова: хлопець відмовився їхати в РФВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти