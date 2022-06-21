"Не знав, що Скабеєва чоловік": Дурнєв придумав покарання для російських пропагандистів

Пропагандисти вже почали відчувати на собі наслідки брехні.
Російські пропагандисти Володимир Соловйов і Ольга Скабєєва регулярно поливають брудом Україну, промиваючи мізки росіянам.
Ведучий і блогер Олексій Дурнєв в коментарі журналісту Дмитру Гордону заявив, що найстрашнішим для російських пропагандистів Соловйова і Скабєєвої – втратити все те, що вони отримали, продаючи совість.
"Вони вже немолоді люди. Своє життя вони присвятили тому, щоб торгувати совістю. Це у них досить успішно вийшло", - зазначив Дурнєв.
Також він нагадав, що Соловйов вже позбувся трьох Вілл в Італії і посміявся над жартом Дмитра Гордона.
"Думаю, це для них найстрашніший результат. Якби була моя воля вирішувати, що з ними робити, я б їх просто прирік на жебрацьке існування. І все. Чи знав я, що Скабеева – чоловік. Ні, не знав. Досить симпатичний чоловік", - зазначив Дурнєв.
читайте також"Ще походимо голими по квартирі": Дурнєв розповів, як ужитися з родичами під одним дахомРаніше український ведучий показав, чим годують окупантів і як виглядає їх сухпайок. У своїй програмі Їжа Дурнєва він разом з Лерой Мандзюк порівняв сухпайок ЗСУ і сухпайок армії Росії.
"Воно як виглядає бридко, таке ж і на смак", - говорить Мандзюк про сухпайку окупантів.
При цьому Дурнєв зазначив, що окупантам від цього сухпайка точно стає погано.
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