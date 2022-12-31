Винні гормони: іноземна розвідка дала несподіване пояснення агресії Путіна

Побічні ефекти від лікування могли вплинути на рішення глави Кремля про повномасштабну війну проти України.

У розвідці Данії кажуть, що на агресію Путіна могло вплинути гормональне лікування/ kremlin.ru

На рішення російського диктатора Володимира Путіна почати повномасштабну війну проти України могли вплинути побічні ефекти від його гормонального лікування.

Через ліки у президента Росії могла розвинутися манія величі. Про це розповів керівник відділу аналізу РФ у службі військової розвідки Данії (FE), якого з міркувань безпеки називають Йоакимом, пише газета Berlingske.

"Я не можу сказати напевно, але вважаю, що це вплинуло на його рішення, коли він розпочав війну в Україні", — заявив він.

Представник данської військової розвідки зазначає, що, за даними його відомства, Путін раніше проходив лікування гормонами через онкологічне захворювання. Розвідник наголошує, що на гормональне лікування вказує ще один побічний ефект, крім манії величі – одутле обличчя.

Йоаким припускає, що у російського диктатора справді міг бути рак щитовидної залози.

Він додав, що у Путіна зараз навряд чи є невиліковна хвороба, проте поведінка глави Кремля (крутиться на стільці, хапається руками за стіл) вказує на наявність у нього сильних хронічних болей.

У данській розвідці кажуть, що не варто очікувати смерті Путіна від тих хвороб, які є у нього зараз. Проте рано чи пізно російські еліти можуть захотіти замінити диктатора на "сильнішу людину".

Нагадаємо, прес-секретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков заявив, що в найближчому майбутньому зустрічі з пресою глави Кремля Володимира Путіна не буде. Він додав, що в осяжній перспективі спілкування Путіна з пресою вже не буде таким же, списавши це на коронавірус.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович зазначав, що після смерті Путіна війна Росії проти України може не закінчитися. Навпаки, до влади можуть прийти люди, яким захочеться реваншу. Нова влада країни-агресорки після вивчення помилок може розпочати нову війну.

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