glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Винні гормони: іноземна розвідка дала несподіване пояснення агресії Путіна

31 грудня 2022, 07:25
Побічні ефекти від лікування могли вплинути на рішення глави Кремля про повномасштабну війну проти України.
Винні гормони: іноземна розвідка дала несподіване пояснення агресії Путіна
У розвідці Данії кажуть, що на агресію Путіна могло вплинути гормональне лікування/ kremlin.ru

На рішення російського диктатора Володимира Путіна почати повномасштабну війну проти України могли вплинути побічні ефекти від його гормонального лікування.

Через ліки у президента Росії могла розвинутися манія величі. Про це розповів керівник відділу аналізу РФ у службі військової розвідки Данії (FE), якого з міркувань безпеки називають Йоакимом, пише газета Berlingske.

"Я не можу сказати напевно, але вважаю, що це вплинуло на його рішення, коли він розпочав війну в Україні", — заявив він.

Представник данської військової розвідки зазначає, що, за даними його відомства, Путін раніше проходив лікування гормонами через онкологічне захворювання. Розвідник наголошує, що на гормональне лікування вказує ще один побічний ефект, крім манії величі – одутле обличчя.

Йоаким припускає, що у російського диктатора справді міг бути рак щитовидної залози.

Він додав, що у Путіна зараз навряд чи є невиліковна хвороба, проте поведінка глави Кремля (крутиться на стільці, хапається руками за стіл) вказує на наявність у нього сильних хронічних болей.

У данській розвідці кажуть, що не варто очікувати смерті Путіна від тих хвороб, які є у нього зараз. Проте рано чи пізно російські еліти можуть захотіти замінити диктатора на "сильнішу людину".

Нагадаємо, прес-секретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков заявив, що в найближчому майбутньому зустрічі з пресою глави Кремля Володимира Путіна не буде. Він додав, що в осяжній перспективі спілкування Путіна з пресою вже не буде таким же, списавши це на коронавірус.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович зазначав, що після смерті Путіна війна Росії проти України може не закінчитися. Навпаки, до влади можуть прийти люди, яким захочеться реваншу. Нова влада країни-агресорки після вивчення помилок може розпочати нову війну.

Читайте також:

новини Росії війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:32

Гороскоп для Дів на січень 2023: кохання, фінанси, робота

08:30

Перший тост за Новий рік: найкраща добірка для новорічного застілляВідео

08:30

Коли прибирати ялинку у 2023 році: як правильно видалити новорічну красунюВідео

08:13

Потужний удар ЗСУ на Півдні: сотні окупантів спалили разом з технікою РФВідео

08:11

"Далі піде в Держдуму": окупанти зарахували вкраденого в Херсоні єнота до університету в МелітополіВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

07:46

Путін влаштує "м'ясорубку": експерт назвав умову перемоги України у війніВідео

07:30

Любовний гороскоп на тиждень 2-8 січня: зірки розповіли про прийдешні конфлікти і нові зустрічіВідео

07:25

Винні гормони: іноземна розвідка дала несподіване пояснення агресії ПутінаВідео

07:23

Жіночий гороскоп на тиждень 2-8 січня: починання, спокій і невдачіВідео

Реклама
07:16

Війна в Україні затягнеться на весь 2023 рік: західні ЗМІ дали тривожний прогнозВідео

07:05

Як правильно замочувати одяг перед пранням: правила, які повинна знати кожна господиня

07:05

Тарифи, пенсії, зарплати і податки: що змінюється з 1 січня в Україні

06:45

РФ може масово атакувати Україну дронами через нестачу ракет – ISWВідео

06:30

Гороскоп на сьогодні 31 грудня: Овнам - енергія, Тельцям - розкіш, Близнюкам - конфліктиВідео

06:20

Навіщо Росія запроваджує військові навчальні центри при вишахПогляд

05:57

Гороскоп для Левів на січень 2023: прибуток, медовий місяць та здійснення мріїВідео

05:00

"Конфлікт" між Зеленським та Залужним: Резніков прокоментував чутки

04:20

Як підібрати колір волосся під колір очей: прості фокуси, які зроблять образ ефектним та незабутнім

03:43

"Подружку Тоні Старка" Гвінет Пелтроу спіймали папараці в крихітному бікіні і без макіяжу

03:20

Бюджетне блюдо, яке повинно бути на кожному столі: рецепт на Новий рік з 1 секретним інгредієнтомВідео

Реклама
03:15

Моніка Белуччі без ліфчика з'явилася на обкладинці глянцю

02:35

Різке потепління до + 17°: українців приголомшили аномальним прогнозом на Новий РікВідео

02:02

"Зірка фільмів для дорослих": Волочкова показала обвислі грудиВідео

01:35

Військовий експерт пояснив, чому у ворогів "снарядний голод"

01:07

Гороскоп таро на тиждень 2-8 січня: Рибам - баланс, Овнам - повернення в минуле

01:00

Завдав величезних збитків Міноборони РФ: ЗСУ успішно ліквідували російського командира

00:51

Прикмети на 31 грудня: ці 3 речі потрібно зробити всім, щоб весь 2023 рік гроші були в будинкуВідео

00:20

Фінансовий успіх та казкове везіння: астролог назвав 4 знаки Зодіаку, яким дуже пощастить у січніВідео

30 грудня, п'ятниця
23:50

Що потрібно зробити всім 1 січня, щоб на весь 2023 рік привернути щастя і фурорВідео

23:47

"У вас залишився тиждень": Резніков терміново звернувся до росіян через підступні плани ПутінаВідео

23:26

ЗСУ штурмом вибили окупантів з села в Луганській області: з'явилося відеоВідео

23:18

Відомий актор розповів, чому постільні сцени з Дженніфер Еністон - справжні тортури

23:14

Чотири великих міста можуть бути звільнені найближчим часом: експерт розповів про контрнаступ ЗСУВідео

22:52

Зі здоров'ям поганенько: Путіна ізолювали від журналістівВідео

22:30

Гороскоп для Раків на січень 2023: коли чекати на прибуток, а коли - на нову любовВідео

22:21

"У росіян значні втрати": Резніков розповів, чи зможе армія РФ повністю відновитисяВідео

22:08

Шрек, Халк або Грінч: Jerry Heil шокувала шанувальників гематомою на пів-обличчяВідео

22:00

В Україні вимикатимуть світло навіть після війни - ДТЕКВідео

21:37

Гороскоп для Близнюків на січень 2023 - для жінок і чоловіківВідео

21:31

Maruv в прозорому комбінезоні засвітила неосяжні сідниці та поскаржилася на зайву вагуВідео

Реклама
21:13

"Ми не обирали війну": Залужний звернувся до українцівВідео

21:01

"Сочі будуть окуповані": Гіркін дав цікавий прогноз на 2023 рікВідео

20:59

"Стане найпотужнішою у Європі": Зеленський анонсував суттєве посилення української ППОВідео

20:14

ЗСУ ліквідували в районі Донецька величезну групу окупантівВідео

20:12

Гологруда Брітні Спірс станцювала в душі та оголосила про зміну іменіВідео

20:12

Кремль назвав друзів Путіна у Європі: до списку увійшли лише три лідериВідео

20:00

Україна "відмовляється від припинення війни": Подоляк назвав причинуВідео

19:48

Пенсіонерів в Україні чекає велика індексація виплат у 2023 роціВідео

19:39

"Знаєш, що тобі потрібно? Куля в голову": творці серіалу Уэнздей розкрили подробиці нового сезону

19:34

Наймодніша стрижка 2023 з фантастичним чубчиком, що робить образ загадковимФото

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти