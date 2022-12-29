"Буде ще гірше": після смерті Путіна РФ може почати ще сильнішу війну проти України – Арестович

У Росії можуть заграти реваншистські настрої і нова влада країни-агресорки після вивчення помилок може розпочати нову війну.

Після смерті Путіна РФ може почати ще сильнішу війну проти України, вважає Арестович/ УНІАН, Міноборони РФ

Після смерті російського диктатора Володимира Путіна війна Росії проти України може не закінчитися. Навпаки, до влади можуть прийти люди, яким захочеться реваншу.

Тоді, вивчивши помилки, вони можуть рушити на територію України з новою ще сильнішою війною. Такий прогноз зробив радник Офісу президента Олексій Арестович. Про це він сказав в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

"Багато хто думає, якщо помре Путін, то війна закінчиться. Але це не так. Буде ще гірше, ніж з Путіним. І тоді у Росії заграють реваншистські настрої. До влади прийдуть "ура-патріоти", добре мотивовані, вони вивчать помилки. І почнуть готуватись до нового раунду. Він нас залежить, чи створимо ми післявоєнне майбутнє, яке надихатиме та підготуємось до нового раунду, який невідворотний", – сказав Арестович.

Нагадаємо, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що в разі, якщо Росії загрожуватиме поразка у війні, вона може піти на застосування тактичної ядерної зброї. За його словами, це буде точкою неповернення для РФ.

Раніше президента Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар розповів, що Росія може почати обстрілювати об'єкти газотранспортної системи України. Росія хоче залишити без тепла не тільки українців, а й всю Європу, яка використовувала російський газ.

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