Везуть фурами: під Москвою знайшли таємне кладовище "вагнерівців"

"Вагнерівці" переправляють тіла своїх загиблих в Україні за допомогою далекобійників у вантажівках.

Пригожин, кладовище вагнерівців / скріншот YouTube

Під Москвою місцеві жителі виявили таємне поховання "вагнеровцев", яких з України вивозять фурами.

Як розповів український блогер, полковник ЗСУ Анатолій Штефан, в одній з соцмереж жінка на ім'я Анна Соколова повідомила, що поховання 22 загиблих "вагнерівців" виявили жителі селища Фряново (Міський округ Щелково Московської області). За їх словами, свіжі могили були біля кладовища села Мавріно.

"Вони були оформлені в одному стилі - з вінком-триколором і вінком з емблемою, схожою на "Вагнер", а посередині хрест. За словами представників цвинтарної адміністрації, тут упокоїлися "добровольці спецоперації", – йдеться в повідомленні.

Інформація про поховання "вагнерівців" / t.me/a_shtirlitz

Пропагандистські ЗМІ також повідомляють, що "вагнерівці" переправляють тіла своїх загиблих в Україні за допомогою далекобійників у вантажівках.

Так, на одній з російських бірж було опубліковано таке замовлення: "Вага – 6 тонн, обсяг 82 кубометра. Вантаж 200".

У компанії кажуть, що цинкові вантажі з'являються практично кожен день. Приймати вантаж потрібно зі складу, розвантажувати на склад.

За даними журналістів, вантаж їде без супроводу, але на постах проблем не повинно бути – дають супровідні документи по моргу.

"Взагалі це, напевно, якесь оборонне замовлення. Це "вагнерівці", - заявили в організації.

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території"ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.

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