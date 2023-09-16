'Весь спектр': Жданов розкрив, яку зброю може отримати Путін від Північної Кореї

Жданов розповів, що є у Пхеньяна, що потрібно Москві для ведення війни проти України.

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Жданов розкрив, яку зброю може отримати Путін від Північної Кореї / колаж: Главред, фото: Главред, скріншот: відео

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду розповів, яку військову допомогу Північна Корея може надавати Росії, що зможе продавати та, що є у Пхеньяна, що потрібно Москві для ведення війни проти України.

Жданов наголосив, що у Північній Кореї, в принципі, є все, чого хоче російський диктатор. Північна Корея навіть атомний підводний човен нещодавно спустила на воду, тож навіть це є. У Пхеньяна дуже багато радянських зразків озброєння, і все це він може дати Москві.

"Втім, тут важливе інше: Кім Чен Ин не вирішує нічого, він лише посланник. Можливо, для виду він буде давати Росії боєприпаси зі своїх складів, але реально боєприпаси та озброєння надаватиме Китай. Пхеньян - це протекторат Китаю, який без дозволу Пекіна боїться кашлянути зайвий раз", - пояснив полковник.

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Жданов додав, що візит Кім Чен Ина до Росії - це політичний демарш Китаю щодо Сполучених Штатів Америки. Це великі геополітичні торги.

"Що виторговує Китай – сказати складно, нехай міркують політологи. На мій погляд, Китай виторговує у США певні преференції для себе, демонструючи свою готовність підтримати Росію у війні проти України і не дати росіянам програти. Умовно кажучи, позиція Пекіна така: або Штати нам поступаються, або ми даємо Росії необхідну зброю", - зазначив він.

Нагадаємо, що Кім Чен Ин зробив першу заяву після зустрічі з Путіним . Після зустрічі двох диктаторів Кім Чен Ин заявив, що КНДР "завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії".

Стало відомо, про що говорили Кім Чен Ин та Путін і як це вплине на війну. Було лише питанням часу вихід співпраці КНДР і Росії у публічну площину. Ще у листопаді США повідомляли, що Пхеньян забезпечував російських окупантів.

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