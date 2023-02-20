УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Імовірність відставки Шойгу: Пономарьов розповів про чвари в оточенні Путіна

20 лютого 2023, 03:30
Ілля Пономарьов пояснив тактику Володимира Путіна.
Сергій Шойгу
Сергій Шойгу / сайт Кремля

Тиск в РФ на Володимира Путіна щодо заміни військового керівництва буде посилюватися, заявив російський опозиційний політик, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 рр. Ілля Пономарьов.

"В силу характеру Путіна, він буде цьому чинити опір, тому що він ніколи не здає своїх людей під тиском", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Співрозмовник зазначив, що не чекає найближчим часом зниження статусу Євгена Пригожина або глави Чечні Рамзана Кадирова.

відео дня

"Саме тому статусу ні Пригожина, ні Кадирова ніщо не загрожує, тому що Путіну важливо мати баланс сил у своєму оточенні для того, щоб мати можливість тиснути на своїх воєначальників і шантажувати їх тим, що він може в будь-який момент їх звільнити і когось призначити на їх місце. Але при цьому я не думаю, що це відбудеться найближчим часом", — додав Пономарьов.

Хто такий Ілля Пономарьов

Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу потрапив у немилість Володимира Путіна після провалу війни в Україні, яка затягнулася.

Господар Кремля не буде приймати кадрові рішення в той момент, коли вони можуть негативно вплинути на хід війни.

Раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що повернення Україною Криму військовим шляхом стане спусковим гачком для зміни політичних розкладів у Кремлі. Битва за трон може бути дуже жорсткою. Претендентів на пост президента РФ дуже багато, оптимальним варіантом для Кремля бачиться син секретаря російського Радбезу Дмитро Патрушев. Однак його кандидатура навряд чи влаштує інші кремлівські клани.

Читайте більше:

Ілля Пономарьов Сергій Шойгу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

04:15

"До кінця лютого 400 тисяч окупантів будуть в Україні": Жданов розповів про новий наступ РФ

03:30

Імовірність відставки Шойгу: Пономарьов розповів про чвари в оточенні ПутінаВідео

03:20

Приносять багатство: які млинці обов'язково готували на Масляну 2023-рецепт з дірочкамиВідео

01:30

Віра Брежнєва в міні-топі з бахроми засвітила пишні груди з нижнього ракурсу

00:51

Чому 20 лютого не можна сидіти одному за кухонним столом: прикмети і суворі заборониВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19 лютого, неділя
23:59

"У Путіна немає виходу, він біжить до прірви": Фейгін розповів про розкол в оточенні диктатораВідео

23:31

Створюємо затишний інтер'єр квартири: 7 речей, яких потрібно терміново позбутися

23:11

Як зварити моркву для салату за 5 хвилин: супер-трюк, яким користуються найхитріші господиніВідео

22:40

"Почнеться ескалація": астролог назвав вирішальний місяць і жахливу дату для українців - гороскопВідео

Реклама
22:26

Терористку "ДНР" Корсу підірвали свої: в Мережу злили переговори "Бєса" з ФСБВідео

22:03

"Ситуація дуже непроста": Зеленський терміново провів засідання Ставки у новому форматіВідео

21:20

"Обговорення триватимуть": в США назвали головну умову передачі ЗСУ винищувачів F-16Відео

21:01

Чоловік Анни Трінчер розкрив подробиці шлюбного контракту зі співачкою

20:33

"Вагнерівці" тікають з фронту малими групами: окупанти скаржаться на масове дезертирство

20:15

"Байден у Польщі поставить Путіну ультиматум": Фейгін розповів про останній шанс для диктатораВідео

20:03

У Польщі вийде адаптація популярного українського серіалу "Слуга народу"Відео

19:37

Чому 21 лютого не можна чіпати гроші: прикмети і важливі заборониВідео

19:35

У РФ немає перспективи наземних наступів: Пономарьов пояснив, у чому головна небезпекаВідео

19:27

Найкращий вибір для немобілізованихПогляд

19:11

67-річна глава клану Кардашьян-Дженнер заручилася з бойфрендом

Реклама
19:01

Вибираємо майстра манікюру: 5 ознак фахівця, від якого не захочеться йти

18:53

У Москві на концерті відомого співака розлючений росіянин влаштував стрілянинуВідео

18:43

"Йде підготовка до масованої атаки": Веніславський назвав небезпечні дати для українцівВідео

18:08

Олена Зеленська відверто зізналася, що сказала б Путіну при зустрічіВідео

17:58

"Бавовна" в Донецьку: є попадання в "прокуратуру" і казарму окупантівВідео

17:45

Російський фронт може "посипатись" вже у квітні-травні: експерт назвав істинну причинуВідео

17:38

Перець буде з баклажан: 3 лайфхаки, щоб швидко підготувати і проростити насіння

16:56

Надя Дорофєєва виконала мрію свого фаната з ЗСУ, який загинув у бояхВідео

16:55

РФ влаштовує ядерний шантаж перед візитом Байдена до Європи — ГУР

16:35

Захищав Україну ще з часів АТО: під Бахмутом загинув відомий український гандболістВідео

16:31

Панує тотальна темрява: як виглядає бункер Володимира ЗеленськогоВідео

16:18

"Не розуміє, що робить і говорить": українська співачка розповіла, як дорослішає її "особливий" синВідео

16:12

Частини українців зменшать зарплати: який бізнес готується до проблем-опитуванняВідео

16:10

Півсклянки оцту творять чудеса: навіщо його люди заливають в раковину

15:58

Франція передасть Україні легкі танки AMX-10 RC наприкінці наступного тижня

15:54

"Стягнули вже 190 батальйонів": 24 лютого Росія готова "лізти" у великий наступВідео

15:42

Росія перетвориться на Північну Корею: експерт розповів про наслідки після втрати Криму

15:38

"Найпідліший вчинок": у РФ в істериці висунули безглузде звинувачення ЗеленськомуВідео

15:28

Розклад Таро на молодик 20 лютого 2023: хто дізнається таємницю, а хто - зловить "золоту рибку"Відео

15:16

Що робити, коли ваша черешня жирує: 7 простих способів отримати щедрий урожай

Реклама
15:10

До весняного наступу РФ ЗСУ можуть отримати менше 25% обіцяних танків - TimesВідео

15:07

Гороскоп на тиждень 20-26 лютого 2023: Скорпіону - надихаюча любов, Водолію - конфліктиВідео

15:03

Прекрасна та смертельно небезпечна: як зараз виглядає головна героїня серіалу "Її звали Нікіта"

14:37

Майка на "босі" груди: Мішина на Лазурному березі сфотографувалася без ліфчикаВідео

14:29

Загроза ракетних ударів РФ: окупанти готують масовані атаки – ІгнатВідео

14:26

Перед річницею вторгнення Путін виступить з тирадою: Пєсков розповів, про що говоритиме диктатор

14:23

Як кинути палити: правила для тих, хто хоче швидко попрощатися зі звичкоюВідео

14:22

Гороскоп Таро на тиждень 20-26 лютого: Водоліям - біль, Рибам - сили на новеВідео

14:17

Мчить новий сніговий циклон: синоптики назвали найбільш морозний день в УкраїніВідео

13:48

Українські партизани ліквідували 19 "вагнерівців" у Ростовській області

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти