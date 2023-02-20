Імовірність відставки Шойгу: Пономарьов розповів про чвари в оточенні Путіна

Ілля Пономарьов пояснив тактику Володимира Путіна.

Сергій Шойгу / сайт Кремля

Тиск в РФ на Володимира Путіна щодо заміни військового керівництва буде посилюватися, заявив російський опозиційний політик, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 рр. Ілля Пономарьов.

"В силу характеру Путіна, він буде цьому чинити опір, тому що він ніколи не здає своїх людей під тиском", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Співрозмовник зазначив, що не чекає найближчим часом зниження статусу Євгена Пригожина або глави Чечні Рамзана Кадирова.

відео дня

"Саме тому статусу ні Пригожина, ні Кадирова ніщо не загрожує, тому що Путіну важливо мати баланс сил у своєму оточенні для того, щоб мати можливість тиснути на своїх воєначальників і шантажувати їх тим, що він може в будь-який момент їх звільнити і когось призначити на їх місце. Але при цьому я не думаю, що це відбудеться найближчим часом", — додав Пономарьов.

Хто такий Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу потрапив у немилість Володимира Путіна після провалу війни в Україні, яка затягнулася.

Господар Кремля не буде приймати кадрові рішення в той момент, коли вони можуть негативно вплинути на хід війни.

Раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що повернення Україною Криму військовим шляхом стане спусковим гачком для зміни політичних розкладів у Кремлі. Битва за трон може бути дуже жорсткою. Претендентів на пост президента РФ дуже багато, оптимальним варіантом для Кремля бачиться син секретаря російського Радбезу Дмитро Патрушев. Однак його кандидатура навряд чи влаштує інші кремлівські клани.

Читайте більше: