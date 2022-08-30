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З міністра в завгоспи: експерт розповів, чим займається відсторонений від посади Шойгу

30 серпня 2022, 13:53

Днями з'явилася інформація, що Сергій Шойгу потрапив у немилість Путіна.

Сергій Шойгу
Експерт розповів, чим займається відсторонений від посади Сергій Шойгу / скріншот

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу, якого за даними британської розвідки відсторонили від посади, зараз виконує роль завгоспа

Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу FreeDom, пише ТСН.

"Давайте будемо говорити так, Міністр оборони РФ, за своєю суттю, є завгоспом він не керує військовими операціями, і, наприклад, мені незрозуміло, навіщо британські засоби масової інформації так акцентую, що військове керівництво Росії доповідає безпосередньо Путіну. Вони зобов'язані йому доповідати, тому що він - Верховний головнокомандувач", - зазначив експерт.

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Той факт, що Шойгу займається якимись питаннями, не пов'язаними з бойовим плануванням, це його робота, це не велика біда, що він не бере участі в плануванні бойових операцій, це не завдання Міністра оборони, вважає експерт.

"Це очевидні речі, які не вимагають додаткового пояснення. Він і не повинен займатися плануванням, для цього є генерал Герасимов. Якби генерала Герасимова відсторонили, тоді це було вже більш цікавою інформацією. А так, Шойгу є тінню Путіна в Міністерстві оборони, тому він буде виконувати свої завдання до тих пір, поки Путін буде вважати це необхідним", - підсумував Грабський.

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу в День Незалежності України 24 серпня знову повторив свою заяву, що нібито країна-агресор Росія свідомо уповільнює темпи наступу своєї армії в Україні, бо хоче зменшити кількість жертв серед цивільних.

При цьому він пофантазував, нібито російські окупанти "дотримуються норм гуманітарного" права під час війни в Україні.

Також повідомлялося, що Міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу вибухнув заявою, згідно з яким окупація Донбасу нібито йде за чітко визначеним загарбниками планом. Таку заяву він зробив, коментуючи захоплення шести маленьких сіл.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Сергій Шойгу
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