Між Шойгу і Золотовим спалахнула війна за статус нового путінського фаворита - РНБО / https://ua.depositphotos.com

Міністр оборони країни-агресора, РФ, Сергій Шойгу і командувач Росгвардії Віктор Золотов змагаються за статус нового "фаворита" диктатора Путіна. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Українській РНБО.

Напередодні в росЗМІ з'явилася інформація про доповідь Золотова щодо війни в Україні. У ньому г оловнокомандувач Росгвардії хвалився - мовляв, чи не ключову роль в боях зіграли його підлеглі. А до того, "генералом перемоги" в путінській війні був виключно Шойгу.

Українські чиновники кажуть - мовляв, боротьба всередині країни-агресора помітна за останніми доповідями про так звану "спецоперацію".

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"Через такі повідомлення можна припустити, що між Шойгу і Золотовим існує конфлікт за роль "керівника війни" з усіма дивідендами, які дає такий статус. Новим витком конфлікту стане зміна вищого керівного складу, безпосередньо керівного військами РФ на полі бою", – повідомили в ЦПД.

Нагадаємо, раніше центрі при Раді національної безпеки і оборони з посиланням на британську розвідку розповіли - Шойгу відсторонено від керівництва окупаційними військами в Україні через невиконання завдань".

Як стверджують експерти, посилаючись на джерела, близькі до військового командування РФ, Шойгу поки не відправлений у відставку, оскільки Путін в складні часи не хоче міняти Міністра оборони. Але як тільки з'явиться альтернативна кандидатура, Шойгу буде звільнений.

До того в Міноборони Британії стверджували - російські офіцери і солдати, які мають власний досвід війни, ймовірно, регулярно висміюють Шойгу за його неефективне і відсутнє керівництво.

"Ймовірно, Шойгу довго намагався подолати свою репутацію людини, яка не має значного військового досвіду, оскільки більшу частину своєї кар'єри він провів у будівельному секторі та Міністерстві надзвичайних ситуацій", - говорили британці.

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