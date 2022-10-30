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"Ймовірно, вже у 2023 році": Подоляк спрогнозував період остаточного падіння путінського режиму

30 жовтня 2022, 11:22

Вже в 2023-му році, в країні-агресорі, Росії, повинна буде грянути революція, яку запустять успіхи ЗСУ на фронті, говорить Михайло Подоляк.

Путін, Подоляк
Володимир Путін і Михайло Подоляк / https://ua.depositphotos.com і УНІАН

У країні-агресорі, Росії, регулярно трапляються внутрішні конфлікти ‒ особливо після поразок путінської армії в боях з ЗСУ. Як сказав радник керівника Офісу президента України Андрія Єрмака Михайло Подоляк в ефірі єдиного марафону, в РФ вкрай скоро почнуться незворотні процеси.

"Класичний радянський культ особистості [Путіна - Главред] вже помер. Його немає. Це лише питання часу, коли він [режим Путіна - Главред] почне падати", - сказав чиновник.

Як зазначив Подоляк, в недалекому майбутньому РФ чекає революція. На його переконання, успіхи ЗСУ, зокрема звільнення Луганська чи Донецька, запустять "незворотній процес швидкої трансформації політичних процесів у Росії".

"Нам не потрібно буде заходити на територію Росії, це зрозуміло. Там будуть дуже революційні процеси відбуватися, еліта буде змінюватися. Сьогодні ми бачимо, що в еліті є певні конфлікти. Ми бачимо, що єдності немає, вчорашні фаворити, на зразок цього Шойгу або Герасимова, який вважався іконою військової справи, падають. [...] Це ключовий момент - тактичні поразки РФ на полі бою. Після цього дуже швидко в Росії почнуться незворотні процеси. Ми з вами, ймовірно, вже в 2023 році, побачимо нові прізвища людей, тимчасово виконуючих обов'язки президента РФ, міністрів, побачимо конфліктну ситуацію в російських регіонах", — зазначив чиновник.

Виступ Путіна на Валдаї

Директор Росії Володимир Путін 27 жовтня виступив на пропагандистському форумі Валдай.

Він заявив, що напав на Україну, мовляв "через НАТО і Донбас" і звинуватив Захід у всіх бідах світового порядку. Також Путін закликав до побудови багатополярного світу.

Крім того, глава РФ Путін також заявив, що поки існує ядерна зброя, завжди буде небезпека його застосування.

За його словами, Росії не потрібен ядерний удар по Україні, оскільки Москва не бачить в цьому військового і політичного сенсу.

Путін підкреслив, що він, мовляв, не погрожував ядерною зброєю, а тільки натякав на його використання.

Інші новини:

новини Росії Володимир Путін Михайло Подоляк війна Росії та України
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