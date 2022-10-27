Час настав: Путін з'явився на публіці з синіми руками і опуклими венами

Путін з синіми руками / скріншот

Президент Росії Володимир Путін 27 жовтня виступив з диктаторською промовою на дискусійному клубі Валдай.

Президент країни-агресора запізнився на свій виступ і "налякав" зовнішнім виглядом.

Користувачі Мережі помітили дивні зміни в зовнішності диктатора.

"Що з ним. Вийшов білий, як смерть. З синіми руками і венами", - пишуть користувачі Мережі.

Путін розповів, чому почав війну

Путін у своїй промові заявив, що Росія почала війну з нібито трьох головних причин.

Однією з них стало "ігнорування інтересів Москви" в питанні членства України в НАТО.

"Що сталося. Я вже не кажу про розширення НАТО за рахунок України, яке було абсолютно неприйнятно для нас, і всі це знали, просто ігнорували наші інтереси. Чергова спроба в кінці минулого року в черговий раз провалилася. Нас просто послали подалі і все, сказали, сидите там", - заявив диктатор.

"Друге, що важливо. За підтримки західних кураторів представники київського режиму публічно відмовилися від Мінських угод.... Що це для нас означало? Для нас це означало, що ми повинні щось робити з Донбасом",-додав Путін.

І третьою причиною, на думку глави країни-агресора, було рішення включити до складу Росії тимчасово окуповані частини Донецької та Луганської областей, оскільки його країна "не могла кинути Донбас напризволяще".

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