Напав на Україну, а "винен" - Захід: Подоляк розніс пропагандистські заяви Путіна

Буря для Росії вже настає - Подоляк / УНІАН і ua.depositphotos.com

Будь-яка промова директора країни-агресорки Росії Володимира Путіна, в цілому, є обмовкою за Фрейдом. Він здійснив військове вторгнення в Україну, анексував території і влаштовує геноцид, проте в порушенні міжнародного права і суверенітету звинувачує Захід. Правда в одному - буря вже настає. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він сказав про те, що будь-які заяви глави агресорки Росії Путіна "за Фрейдом". Путін напав на Україну, анексував українські території, а "винен" у всьому Захід.

Крім того, український чиновник зазначив, що "буря", про яку згадав глава Кремля, для Росії вже настає.

"Будь-яка промова Путіна вкладається у два слова: "за Фрейдом". Людина, що вторглася в чужу країну, анексувала території та влаштовує геноцид, – звинувачує когось… у порушенні міжнародного права й суверенітету інших країн? Одна правда: хто посіяв вітер – пожне бурю. Буря наступає", - підкреслив Михайло Подоляк.

Виступ Путіна на Валдаї

Директор Росії Володимир Путін 27 жовтня виступив на пропагандистському форумі Валдай.

Він заявив, що напав на Україну, мовляв "через НАТО і Донбас" і звинуватив Захід у всіх бідах світового порядку. Також Путін закликав до побудови багатополярного світу.

Крім того, глава РФ Путін заявив, що допоки існує ядерна зброя, завжди буде небезпека її застосування.

За його словами, Росії не потрібен ядерний удар по Україні, оскільки Москва не бачить в цьому військового і політичного сенсу.

Путін підкреслив, що він, мовляв, не погрожував ядерною зброєю, а тільки натякав.

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