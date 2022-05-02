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Угорщина заявила, що заблокує нафтове ембарго проти РФ

2 травня 2022, 10:20

У державі зазначили, що ніколи не підтримають розширення санкцій ЄС проти РФ на енергетику.

Угорщина заявила, що заблокує нафтове ембарго проти РФ/ Reuters, gettyimages.com

В Угорщині заявили, що накладуть вето на будь-яку пропозицію ЄС, наслідком якої стане обмеження імпорту енергоносіїв з Росії.

З відповідною заявою виступив угорський міністр Гергель Гуляш, пише Bloomberg.

Він наголосив, що його країна уже дала чітко зрозуміти, що ніколи не підтримає розширення санкцій Євросоюзу проти РФ на енергетику.

"Оскільки такі рішення потребують одностайності, для Єврокомісії немає сенсу пропонувати санкції щодо природного газу і сирої нафти, які обмежують закупівлі в Угорщині", – зазначив Гуляш.

Нагадаємо, Європейський Союз має намір висловити пропозицію, щоб до кінця року накласти заборону на російську нафту через війну РФ проти України. Передбачається, що обмеження на імпорт можуть вводити поступово.

Угорщина є однією з найактивніших країн, які виступають проти розширення антиросійських санкцій у сфері енергетики, адже ця держава сильно залежить від російської енергії.

Більше того, уряд Орбана дозволив РФ конвертувати їхні платежі за газ в рублі, а це у свою чергу поставило під удар політику антиросійських санкцій Євросоюзу.

Газовий шантаж Заходу з боку Росії

Президент РФ Володимир Путін 23 березня заявляв, що Росія збирається отримувати сплату за газ від Європи в рублях. За його словами, в Москві вирішили зробити такий вибір нібито через недоцільність отримання сплати в доларах в умовах санкцій з боку Заходу.

Нагадаємо, Росія у середу, 27 квітня, припинила постачати газ до Польщі та Болгарії, адже ті відмовилися платити в рублях.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія поставила за мету для всіх країн-учасниць ЄС відмовитися від імпорту російського газу до 2027 року.

читайте такожВідмова від російських нафти і газу: наскільки світ готовий зробити боляче РосіїПроте, як заявляв глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, країни-члени Європейського Союзу зараз не мають згоди щодо запровадження повного ембарго на російські енергоносії чи підвищення мит на імпорт російської нафти і газу.

РФ висунула ультиматум країнам Європи, що передбачає відмову Газпрому постачати їм газ у тому випадку, якщо вони не сплачуватимуть за паливо в рублях. Термін російської умови закінчується 21 травня. Фінляндія вже отримала попередження щодо припинення постачань палива. Як вважають у Гельсінкі, від газу з РФ можуть бути відключені багато країн Євросоюзу.

Як заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коли ЄС відмовиться від російської нафти і газу, на Росію очікує така бідність, якої вона не бачила.

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