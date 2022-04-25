У ЄС немає згоди щодо повного ембарго на російські енергоносії – Боррель/ Reuters, gettyimages

Країни-члени Європейського Союзу зараз не мають згоди щодо запровадження повного ембарго на російські енергоносії чи підвищення мит на імпорт російської нафти і газу.

Це рішення було б важливим для здійснення тиску на Путіна і могло б схилити його до переговорів. Про це заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель німецькому виданню Die Welt.

"Зупинка імпорту нафти і газу або каральний тариф були б важливі, щоб чинити тиск на Путіна і посадити його за стіл переговорів. Але на цей момент у нас в ЄС немає єдиної позиції з цього питання", – зазначив Боррель.

За його словами, цю тему збираються обговорити під час наступного саміту ЄС, який запланований на кінець травня цього року. Він додав, що до того часу не очікує жодного рішення з цього приводу.

Країни ЄС зараз намагаються скоротити свою залежність від нафти і газу з Росії. За словами Борреля, він вірить, що врешті решт це вдасться зробити, і тоді РФ "болісно відчує, що доходи від нафтогазового бізнесу втрачаються".

Проте є держави, які не хочуть відмовлятися від імпорту російських енергоносіїв. Серед них Німеччина та Австрія. Оскільки ці дві країни більшу частину природного газу отримують саме з РФ, то виступають проти припинення поставок нафти і газу, поки їм не вдасться знайти достатні альтернативні джерела постачання. Угорщина категорично заявила, що виключає заборону на імпорт газу і нафти з Росії.

На думку Борреля, більш ймовірним є нафтове ембарго. Адже, відмовившись від імпорту нафти з Росії, країнам Євросоюзу буде легше знайти альтернативних постачальників.

ЄС готується оголосити нафтове ембарго для РФ

Нагадаємо, Євросоюз почав роботу над новим пакетом санкцій з нафтовим ембарго РФ. Про підготовку нового удару по Росії повідомили глави МЗС Ірландії, Литви та Нідерландів перед зустріччю міністрів ЄС у Люксембурзі.

Раніше економіст, старший науковий співробітник Центру безпекової політики у Вашингтоні Андрій Ілларіонов заявив, що зупинити війну Росії проти України може "справжнє ембарго" на російські енергоносії з боку західних країн.

Крім цього, раніше глава ОП Андрій Єрмак заявив, що ембарго щодо танкерної нафти з Росії може бути введено швидше. Він зазначив, що це дозволить Україні стати ближче до мети економічно розтрощити Росію.

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