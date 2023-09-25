Угорщина поставила Україні жорсткий ультиматум: зухвала заява Орбана

Угорщина заявила, що не підтримуватиме Україну в жодному питанні в міжнародному житті.

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Угорщина поставила Україні жорсткий ультиматум / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Угорщина не буде надавати підтримку Україні у питаннях міжнародних відносин до тих пір, поки Київ не відновить мовні права етнічних угорців, які мешкають на території країни. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, пише угорське видання Hirado.hu.

"Українці роками цькують угорські школи, хочуть їх перетворити на українські, а якщо це не спрацює, то хочуть їх закрити", - заявив Орбан.

Як зазначив угорський прем'єр, прикладом такого "цькування" може бути інцидент у мукачівській школі, де дітям нібито заборонили співати державний гімн Угорщини та носити одяг в угорських національних кольорах.

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"Ми не підтримуватимемо Україну в жодному питанні в міжнародному житті, поки там не повернуть попередні закони, які гарантували права закарпатських угорців", - додав Орбан.

Скандальні заяви Угорщини щодо України

Нещодавно в Угорщині зробили нову скандальну заяву, фактично підігравши російській пропаганді. Цього разу неадекватною заявою відзначився глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Гергелі Гуляш. Він видав, що "західний світ повинен надати гарантії безпеки Росії, але ні в якому разі не членство в НАТО українцям".

Раніше скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україні нібито "не здобути перемогу" над країною-агресоркою Росією. При цьому він повторив пропагандистські тези Кремля ‒ мовляв, "Америка хоче втягнути" Угорщину у війну проти Росії, але угорці "на неї не підуть".

Також Орбан цинічно "підмахнув" Путіну. Незважаючи на триваюче вторгнення в Україну окупантів РФ, угорський політик закликав до переговорів між Києвом і Москвою, фактично натякаючи на те, що за Кремлем слід залишити захоплені території України.

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