Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Угорщина не відмовиться від РФ одразу: Мадяр зробив відверту заяву щодо Путіна

Анна Ярославська
13 квітня 2026, 12:58
Петер Мадяр виключив "дружбу" з Росією, але допускає прагматичний діалог.
Петер Мадяр зробив заяву щодо переговорів із Путіним

Головне:

  • Мадяр заявив про готовність до переговорів з Путіним
  • Угорщина збереже залежність від російської енергетики найближчим часом
  • Лідер "Тиси" виключив "дружбу" з РФ, але допускає прагматичний діалог

Голова нової правлячої партії Угорщини "Тиса" та майбутній прем'єр-міністр країни Петер Мадяр заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з господарем Кремля Володимиром Путіним.

Як пише угорське видання Nepszava, лідер "Тиси" не виключив прямих переговорів із президентом Росії. За його словами, Угорщина та Росія — сусіди, їхнє географічне розташування не зміниться.

"Залежність від російської енергетики збережеться ще деякий час. Диверсифікацію треба посилювати, але це не відбудеться за одну ніч. Якщо потрібно, ми будемо вести переговори, але ми не станемо друзями", - підкреслив Мадяр.

За словами майбутнього прем'єра, новий уряд зосередиться на реальних проблемах угорців, а не на зовнішньополітичних іграх.

Вибори в Угорщині - останні новини

Партія Петера Мадяра "Тиса" здобула переконливу перемогу на парламентських виборах 12 квітня, отримавши 138 із 199 місць у парламенті. Явка склала майже 80% - це рекорд для Угорщини з часів краху соціалістичного блоку.

Виступаючи на багатотисячному мітингу своїх прихильників, Мадяр виступив із низкою заяв. Зокрема, він констатував падіння режиму Віктора Орбана та звільнення країни від апарату пропаганди й ненависті, на який влада витратила сотні мільярдів.

Лідер партії "Тиса" оголосив про розворот зовнішньої політики Угорщини. Основним пріоритетом Мадяра та його політичної сили стане відновлення довіри всередині ключових міжнародних блоків. Він планує відійти від політики "балансування", яку роками проводив Віктор Орбан.

Детальніше про біографію Петера Мадяра читайте в матеріалі: Орбан 2.0 чи надія для ЄС: що говорив лідер опозиції Угорщини про РФ, Україну та війну.

Як писав Главред, Україна заявила про готовність негайно розпочати діалог з новим керівництвом Угорщини та відкрити "нову сторінку добросусідства" у відносинах між двома країнами. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За словами міністра, потенційний порядок денний надзвичайно широкий — від модернізації прикордонної інфраструктури до ключових рішень у європейському напрямку. Йдеться про подальше просування України до членства в ЄС, зняття угорського блокування окремих рішень, а також підтримку санкційної політики Євросоюзу щодо Росії.

Що означає для України прихід Мадяра до влади: думка експерта

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, чому не варто панікувати через позицію Мадяра щодо України.

Зокрема, він пояснив, що стоїть за поширеною ЗМІ тезою про те, що Угорщина не допомагатиме Україні зброєю.

"Петер Мадяр завжди був проти поставок угорської зброї та техніки Україні. Жодного разу не чув про те, щоб він виступав за передачу її нашій країні, оскільки збройні сили Угорщини не настільки забезпечені й сильні, щоб у разі загроз стати гарантом безпеки. Крім того, ВПК Угорщини розвинений вкрай слабо, і в питаннях військової техніки та технологій це залежна країна. Це прагматична і цілком раціональна заява", – зазначив Коваленко.

Друга теза стосується того, що Мадяр проти вступу України до ЄС.

"Я сам не вірю у вступ України до НАТО і дуже сильно сумніваюся у вступі до ЄС, поки не закінчиться війна і не будуть вирішені питання з тимчасово окупованими територіями", - сказав Коваленко.

Також експерт нагадав, що Мадяр завжди виступав за диверсифікацію російських поставок, але Угорщина щонайменше ще рік або два буде залежати від російських енергоносіїв.

"Шлях диверсифікації для Угорщини буде дуже складним, тому не дивуйтеся зустрічам лідера "Tisa" з представниками РФ та їхнім домовленостям щодо поставок, які російська пропаганда завжди використовуватиме для все нових ІПСО", - резюмував Коваленко.

Інші новини:

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Путін Віктор Орбан новини Угорщини Петер Мадяр
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ перейшла до небезпечної тактики ударів "Шахедами": Флеш розкрив нову ціль ворога

13:49Війна
Хто потрапить до реєстру боржників та чи будуть забирати житло: що змінює закон про борги

12:00Аналітика
Гривня "похитнулася", валюта пішла вгору: скільки коштують долар і євро після Великодня

11:50Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Обмеження повертаються: що буде зі світлом 13 квітня

Огірки зійдуть уже на третій день: перевірений метод вирощування розсади

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини в аеропорту за 41 с

Не випадковість: навіщо в СРСР монтували перила на сходах саме з лівого боку

Гороскоп на завтра, 14 квітня: Левам - несподіванка, Скорпіонам - ризик

Останні новини

15:31

Житомирщину накриють дощі та заморозки: коли очікувати погіршення погоди

15:09

Чи можна дарувати ніж: коріння давніх заборон та спосіб обійти "прокляття"

14:53

Харків за Терехова накопичив рекордний борг за енергоресурси - $1 мільярд

14:48

Різке потепління накриє Львівщину: коли температура підскочить до +18

14:39

"Не хочу це все терпіти": Вінник зірвався на погрози у гнівному зверненніВідео

Хто потрапить до реєстру боржників та чи будуть забирати житло: що змінює закон про боргиХто потрапить до реєстру боржників та чи будуть забирати житло: що змінює закон про борги
14:39

Як у СРСР жінки доглядали за собою: деякі методи можуть неабияк здивувати

14:23

Більше ніж десерт: чому радянський пломбір неможливо відтворити сьогодні

13:49

РФ перейшла до небезпечної тактики ударів "Шахедами": Флеш розкрив нову ціль ворога

13:38

Як правильно українською - курити чи палити: відповідь здивує багатьох

Реклама
13:24

Чому казати "вірна відповідь" неправильно - розкрито мовний нюансВідео

12:58

Угорщина не відмовиться від РФ одразу: Мадяр зробив відверту заяву щодо Путіна

12:45

"Перебував у нетверезому стані": Тарас Цимбалюк потрапив у ДТПВідео

12:15

Викидати заборонено: священник розповів, що робити з освяченою вербоюВідео

12:14

Київ готовий до діалогу з новим урядом Угорщини: Сибіга назвав ключові питання

12:03

Китайський гороскоп на завтра, 14 квітня: Мавпам — суперечки, Собакам — починання

11:55

Пригріє до +18 °C: на Рівненщину йде довгоочікуване потепління, названа дата

11:50

Гривня "похитнулася", валюта пішла вгору: скільки коштують долар і євро після Великодня

11:20

Нічні "мінуси" не страшні - як захистити рослини від заморозківВідео

11:13

Долар і євро готують "сюрпризи": експерти розповіли, чого очікувати до кінця квітня

11:01

Викидати не можна: що робити з пасками та яйцями, які не з'їли - точна відповідь

Реклама
10:58

"Досягла дна": Брітні Спірс потрапила до рехабу через залежність

10:26

Україна готує відповідь "Орєшніку": розкрито подробиці секретних операцій ГУР

10:19

Поливаний понеділок - кого обливають водою і як з'явився такий звичайВідео

10:02

Трамп заявив, що йому не подобається Папа Римський: що викликало гнів президента США

09:53

Нікітюк показала першу пасхальну традицію з сином: "Найкращий Великдень"Відео

09:51

Небезпечна геомагнітна буря піде на спад: коли закінчиться потужний шторм

08:45

Гороскоп на завтра, 14 квітня: Левам - несподіванка, Скорпіонам - ризик

08:16

Росіяни окупували ще один населений пункт на ключовому напрямку - DeepState

08:03

Кінець епохи Орбана та поворот у політиці Угорщини: Мадяр зробив низку заяв після перемоги на виборах

07:28

Хто б не переміг: Загородній пояснив, чому курс Угорщини навряд змінитьсяПогляд

06:55

Одразу після Великодня — нові удари: РФ залишила без світла тисячі людей на Чернігівщині

05:11

Не випадковість: навіщо в СРСР монтували перила на сходах саме з лівого боку

04:49

Світлий тиждень-2026: чого не можна робити у перший тиждень після Великодня

04:35

Масони заснували одне із найбільших міст України: як воно називається заразВідео

04:28

В Україні будуть заморозки: синоптики здивували прогнозом

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини в аеропорту за 41 с

03:15

Сенсаційне відкриття: розкрито таємницю Антарктиди з її загадковим островом

02:25

Підтримка США під питанням: названо три сценарії загострення відносин з Україною

01:21

Правда про життя на Січі без стереотипів - спогади останнього запорожцяВідео

12 квітня, неділя
23:56

Різка зміна погоди: важливе попередження синоптиків для Києва

Реклама
23:27

"Ми ніколи не здамося": Орбан привітав опонента та зробив заяву

23:16

Дніпро прогріється: коли у місті очікувати найтепліший день тижня

22:33

Один несподіваний трюк — і полуниця стане в рази більшою та соковитішоюВідео

21:32

Росія готує нову війну в Європі: тривожний прогноз щодо атаки країн НАТО

21:16

Вибори в Угорщині завершилися з рекордною явкою: результати підрахунку

20:57

Бій Усик — Верховен у Єгипті: став відомий повний список поєдинків андеркарду

20:51

Перемир'я перетворилося на "м'ясорубку": росіяни добили дронами поранених бійців РФ

20:03

Мене влаштовує: пропагандистка Сімоньян готує сім’ю до своєї смерті

19:55

Обмеження повертаються: що буде зі світлом 13 квітня

19:45

Огірки зійдуть уже на третій день: перевірений метод вирощування розсадиВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти