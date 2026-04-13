Угорщина не відмовиться від РФ одразу: Мадяр зробив відверту заяву щодо Путіна

Петер Мадяр виключив "дружбу" з Росією, але допускає прагматичний діалог.

Петер Мадяр зробив заяву щодо переговорів із Путіним

Головне:

Мадяр заявив про готовність до переговорів з Путіним

Угорщина збереже залежність від російської енергетики найближчим часом

Лідер "Тиси" виключив "дружбу" з РФ, але допускає прагматичний діалог

Голова нової правлячої партії Угорщини "Тиса" та майбутній прем'єр-міністр країни Петер Мадяр заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з господарем Кремля Володимиром Путіним.

Як пише угорське видання Nepszava, лідер "Тиси" не виключив прямих переговорів із президентом Росії. За його словами, Угорщина та Росія — сусіди, їхнє географічне розташування не зміниться.

"Залежність від російської енергетики збережеться ще деякий час. Диверсифікацію треба посилювати, але це не відбудеться за одну ніч. Якщо потрібно, ми будемо вести переговори, але ми не станемо друзями", - підкреслив Мадяр.

За словами майбутнього прем'єра, новий уряд зосередиться на реальних проблемах угорців, а не на зовнішньополітичних іграх.

Партія Петера Мадяра "Тиса" здобула переконливу перемогу на парламентських виборах 12 квітня, отримавши 138 із 199 місць у парламенті. Явка склала майже 80% - це рекорд для Угорщини з часів краху соціалістичного блоку.

Виступаючи на багатотисячному мітингу своїх прихильників, Мадяр виступив із низкою заяв. Зокрема, він констатував падіння режиму Віктора Орбана та звільнення країни від апарату пропаганди й ненависті, на який влада витратила сотні мільярдів.

Лідер партії "Тиса" оголосив про розворот зовнішньої політики Угорщини. Основним пріоритетом Мадяра та його політичної сили стане відновлення довіри всередині ключових міжнародних блоків. Він планує відійти від політики "балансування", яку роками проводив Віктор Орбан.

Як писав Главред, Україна заявила про готовність негайно розпочати діалог з новим керівництвом Угорщини та відкрити "нову сторінку добросусідства" у відносинах між двома країнами. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За словами міністра, потенційний порядок денний надзвичайно широкий — від модернізації прикордонної інфраструктури до ключових рішень у європейському напрямку. Йдеться про подальше просування України до членства в ЄС, зняття угорського блокування окремих рішень, а також підтримку санкційної політики Євросоюзу щодо Росії.

Що означає для України прихід Мадяра до влади: думка експерта

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, чому не варто панікувати через позицію Мадяра щодо України.

Зокрема, він пояснив, що стоїть за поширеною ЗМІ тезою про те, що Угорщина не допомагатиме Україні зброєю.

"Петер Мадяр завжди був проти поставок угорської зброї та техніки Україні. Жодного разу не чув про те, щоб він виступав за передачу її нашій країні, оскільки збройні сили Угорщини не настільки забезпечені й сильні, щоб у разі загроз стати гарантом безпеки. Крім того, ВПК Угорщини розвинений вкрай слабо, і в питаннях військової техніки та технологій це залежна країна. Це прагматична і цілком раціональна заява", – зазначив Коваленко.

Друга теза стосується того, що Мадяр проти вступу України до ЄС.

"Я сам не вірю у вступ України до НАТО і дуже сильно сумніваюся у вступі до ЄС, поки не закінчиться війна і не будуть вирішені питання з тимчасово окупованими територіями", - сказав Коваленко.

Також експерт нагадав, що Мадяр завжди виступав за диверсифікацію російських поставок, але Угорщина щонайменше ще рік або два буде залежати від російських енергоносіїв.

"Шлях диверсифікації для Угорщини буде дуже складним, тому не дивуйтеся зустрічам лідера "Tisa" з представниками РФ та їхнім домовленостям щодо поставок, які російська пропаганда завжди використовуватиме для все нових ІПСО", - резюмував Коваленко.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

