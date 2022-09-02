Угорщина бунтує і проти нового траншу на 5 млрд євро для України від ЄС - Euractiv

Орбан / колаж УНІАН

Всі країни-учасниці Європейського Союзу, крім Угорщини, погодилися надати 5 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України.

Як пише Euractiv посилаючись на свої джерела, Єврокомісія наступного тижня зробить офіційну пропозицію з цього приводу, незважаючи на опір угорського уряду.

Очікується, що наприкінці наступного тижня міністри економіки країн ЄС підпишуть політичну декларацію на підтримку траншу на 5 млрд євро.

Пакет можуть офіційно прийняти на засіданні Ради ЄС, яке пройде 20 вересня в Брюсселі.

Зазначимо, цей транш є частиною раніше узгодженої допомоги на 9 млрд євро, з яких 1 млрд вже отримала Україна.

Позиція Угорщини

Нагадаємо, в липні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого часто називають прихильником Москви і Путіна, звинуватив Європейський Союз у тому, що Брюссель, мовляв, зайняв неправильну позицію у війні Росії з Україною. Мовляв, ЄС повинен змінити стратегію-замість підтримки Києва стати посередником між сторонами і розробити план по поверненню до "мирних переговорів".

Пізніше Орбан зробив заяву про те, що Україна, мовляв, не зможе перемогти Росію за тієї стратегії, яку обрало НАТО. За його словами, потрібно нібито змінити підхід - без миру в Україні ЄС "буде втягнутий у військову ситуацію".

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