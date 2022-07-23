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Орбан став на бік Путіна і звинуватив ЄС у "неправильній позиції" у війні

23 липня 2022, 16:17

Прем'єр-міністр Угорщини переконаний, що Європі треба було ставати не на бік України, а "між Україною та Росією".

Орбан звинуватив Європу у неправильній позиції в війні / Reuters

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Євросоюз у тому, що він нібито зайняв "неправильну позицію у війні", яку розпочав Путін проти України. Він закликав країни-члени ЄС змінити стратегію. Про це повідомляє Telex.

Орбан вважає, що Євросоюз зробив помилку, коли став на бік України. Він переконаний, що "Європа повинна встати між Росією та Україною" і розробити новий план, який нібито дасть змогу "повернутися до мирних переговорів".

"Не варто плекати ілюзій, що ми впливаємо своїми порадами, але в кожній суперечці це моральне питання: потрібно спробувати розповісти і спробувати переконати західників розробити нову стратегію", - сказав Віктор Орбан.

Він звинувачує Європу у тому, що вони нібито "втратили шанс мирно врегулювати конфлікт ще у 2014 році". Орбан заявив, що тепер Росія "не хоче сідати за стіл переговорів з ЄС".

Прем'єр-міністр Угорщини став на бік Росії, заявивши, що РФ нібито "хоче гарантій безпеки" і вимагає переговорів із США.

"Росія хоче гарантій безпеки, тому мир буде тільки в тому випадку, якщо будуть російсько-американські переговори", - сказав Орбан.

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Війна Росії проти України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше заявив, що війська РФ атакують сили оборони України на Донбасі. Загарбники здійснюють спроби витіснення українських військ з їх позицій на півночі областей.

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко зазначив, що російська армія поки не може перейти в наступ на Донбасі. У окупантів не вистачає для цього сил і засобів. Після захоплення Сєвєродонецька і Лисичанська їх наступальна активність знизилася.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія поки не може піти на ескалацію війни проти України. Для цього у її військ немає сил і засобів. Окупанти зазнають труднощів, вони вже другий тиждень не можуть перейти до наступу на Донецькому напрямку.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення Віктор Орбан
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