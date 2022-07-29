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Орбан заговорив словами Кремля, заявивши, що Україна не зможе виграти війну

29 липня 2022, 10:56

Стратегія країн НАТО з підтримки України зброєю та навчанням нібито "досі показувала, що вона не приведе до успіху", вважає прем'єр Угорщини і друг Путіна.

Віктор Орбан
Віктор Орбан відзначився черговою неоднозначною заявою про війну в Україні / Фото УНІАН

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який неодноразово робив суперечливі заяви щодо боротьби українського народу проти російської агресії, заявив, що Україна не зможе перемогти у війні з нинішньою стратегією підтримки НАТО.

Таку думку Орбан озвучив, виступаючи разом з канцлером Австрії Карлом Нехаммером у Відні 28 липня, передає Sky News.

"Ця війна в такій формі не може бути виграна", - сказав Орбан.

За словами політика, якого називають другом російського диктатора Володимира Путіна, стратегія країн НАТО з підтримки України зброєю і навчанням нібито "досі показувала, що вона не приведе до успіху". Також він попередив про тяжкі наслідки війни для європейської економіки.

"Без зміни стратегії миру не буде. Незрозуміло, як нам уникнути рецесії в Європейському Союзі, якщо війна продовжиться", – додав прем'єр Угорщини.

Орбан додав, що без миру в Україні весь Євросоюз "буде втягнутий у військову ситуацію".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Євросоюз у тому, що він нібито зайняв "неправильну позицію у війні", яку почав Путін проти України. Він переконаний, що "Європа повинна стати між Росією та Україною" і розробити новий план, який нібито дозволить "повернутися до мирних переговорів".

Як писав Главред, російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що Путін "підкупив" прем'єр-міністра Угорщини Орбана обіцянкою про те, що передасть йому частину Закарпаття у разі падіння київської влади. Російський диктатор пішов на такий крок, бо розумів, що одному у війні проти України буде складно.

Інші новини:

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