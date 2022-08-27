В Угорщині продовжують слухатися Путіна: Росатом почне там будівництво атомних реакторів

Росатом побудує два атомні реактори в Угорщині / Колаж фото Reuters, з відкритих джерел

В Угорщині, влада якої всіляко намагалася підтримувати Путіна і затягувала введення санкцій проти РФ, найближчим часом Росія почне будувати два нових ядерних реактори. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє BBC.

Контракт, який Угорщина уклала з "Росатомом", спрямований на розширення існуючої АЕС "Пакш". Угоду уклали ще в 2014 році. Варто зазначити, що ЄС так і не наклав санкції на російську атомну промисловість.

Зараз атомна станція виробляє 40% електроенергії Угорщини. Вона складається з чотирьох реакторів радянського будівництва.

"Таким чином ми забезпечимо енергетичну безпеку Угорщини в довгостроковій перспективі і захистимо угорців від різких коливань цін на енергоносії", — сказав Сійярто.

Він також вірить у те, що ядерні реактори, які хоче почати будувати РФ, нібито будуть готові до запуску в 2030 році.

Нагадаємо, у липні прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан, якого часто називають прихильником Москви та Путіна, звинуватив Європейський Союз у тому, що Брюссель, мовляв, зайняв неправильну позицію у війні Росії з Україною. Нібито ЄС повинен змінити стратегію - замість підтримки Києва стати посередником між сторонами і розробити план щодо повернення до "мирних перемовин".

Пізніше Орбан зробив заяву про те, що Україна, мовляв, не зможе перемогти Росію за тієї стратегії, яку обрало НАТО. За його словами, потрібно нібито змінити підхід - без миру в Україні ЄС "буде втягнуто у військову ситуацію".

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