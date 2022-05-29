"Це шокує": в Угорщині запанікували через загрозу перекриття нафтопроводу Дружба

В Угорщині прокоментували ситуацію навколо нафтопроводу Дружба / news.church.ua

У Міністерстві закордонних справ Угорщини прокоментували заяви офіційного Києва про те, що нафтопровід Дружба може стати важелем тиску на Будапешт.

Як заявив державний секретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер, такі загрози України по нафтопроводу Дружба є неприйнятними, повідомляє Kossuth Rádió.

"Ця заява особливо шокує в світлі того факту, що Угорщина робить все можливе, щоб допомогти біженцям. Сюди вже прибуло понад 730 тисяч осіб з України, і Угорщина внесла незліченну кількість пропозицій про допомогу країні і тим, хто ще знаходиться там", - підкреслив він.

Угорський дипломат додав, що Будапешт не підтримає рішення ЄС, які ставлять під загрозу енергетичну безпеку Угорщини. Близько 65% нафти в країну надходить з Росії, угорські НПЗ можуть переробляти саме російську нафту.

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Раніше радник міністра енергетики України Лана Зеркаль заявила про те, що надмірний фокус на питання нафтового ембарго щодо РФ шкодить Україні. З поля зору випали інші способи, якими можна позбавити Кремль мільярдних доходів від продажу енергоресурсів.

Вона вважає, що суперечки про ембарго тільки дали Угорщині можливість шантажувати Євросоюз.

Ще одним з варіантів є силовий тиск на Орбана. Україна може почати впливати на Будапешт за допомогою нафтопроводу "Дружба", який проходить по нашій території. Угорщина дуже залежна від нього.

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