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Угорщина блокуватиме конфіскацію заморожених активів РФ на користь України - DW

Анна Ярославська
21 березня 2024, 11:58
Пропозицію Єврокомісії про конфіскацію доходів від заморожених російських активів на підтримку України навряд чи буде схвалено на саміті 21 березня.
Віктор Орбан, росія
Проти пропозиції Єврокомісії виступає Угорщина / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У четвер, 21 березня, у Брюсселі відбудеться саміт лідерів Європейського Союзу, на якому мають розглянути пропозицію Єврокомісії про конфіскацію доходів від заморожених російських активів на підтримку України.

ЄК пропонує, щоб 90 відсотків доходів мали бути використані для купівлі зброї для ЗСУ. Втім, рішення навряд чи буде ухвалено. Про це пише DW з посиланням на високопоставленого європейського дипломата, який говорив на умовах анонімності.

За словами співрозмовника видання, проти пропозиції Єврокомісії виступає Угорщина, заявляючи, що ці гроші мають піти на що завгодно, але не на зброю для українців.

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Другим "суперечливим питанням" порядку денного саміту, за словами дипломата, стане дискусія про розширення ЄС.

У грудні 2023 року лідери ЄС підтримали відкриття переговорів щодо вступу України та Молдови. Для того, щоб переговори розпочалися, країни-члени ЄС мають схвалити передані Єврокомісією переговорні рамки, які є дорожньою картою процесу вступу, і провести засідання міжурядової конференції - спеціально створеного органу, що безпосередньо вестиме переговори. Обидва ці рішення потребують одностайної підтримки всіх 27 лідерів Євросоюзу.

Однак існує висока ймовірність, що ці два рішення не будуть ухвалені під час нинішнього саміту.

"Є країни-члени, які виступають проти того, щоб відкриття переговорів з Україною та Молдовою почалося за бельгійського головування в ЄС", - сказав співрозмовник видання.

Головування Бельгії в ЄС триватиме до 1 липня, після чого цю естафету має перейняти Угорщина.

Позиція Орбана щодо України

Угорщина обрала ворожу позицію щодо України в контексті війни з Росією. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та його колеги активно поширюють російські наративи і вірять у поразку України у війні.

Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав категорично проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки.

27 лютого після саміту в Празі Орбан наголосив на нездатності України перемогти у війні та заявив, що конфлікт обов'язково закінчиться переговорами.

У березні на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині Орбан заявив, що з "військового конфлікту" в Україні немає виходу і він паралізує європейську політику. Водночас прем'єр Угорщини вважає, що час зараз нібито "працює на Росію".

"Якщо думати, що час працює на українців і Захід, і що продовження війни може принести Україні військовий успіх, то є сенс продовжувати. Якщо хтось думає, що час працює на Росію та продовження війни принесе їй успіх, то краще зараз зупинитися. Я особисто належу до останнього" - сказав угорський прем'єр.

Передача Україні заморожених активів РФ

22 січня міністри закордонних справ Європейського Союзу ухвалили рішення про податок на заморожені російські активи, який збираються спрямовувати на фіндопомогу Україні через спеціальний фонд.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання доходів від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Сполучені Штати Америки переведуть Естонії близько 500 тисяч доларів конфіскованих російських активів на користь України. Цей переказ стане першим переказом російських конфіскованих активів через третю країну для допомоги Україні. Про це повідомили в міністерствах юстиції США та Естонії.

Конфісковані активи РФ

Група Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) на вимогу керівництва Великої Сімки робила мепінг активів. У вересні 2023 року вони написали, що вони нарахували $280 млрд конфіскованих активів. Однак були оцінки і в $370 млрд. Ці оцінки включали, як суверенні активи Центробанку РФ, так і знерухомлені гроші російських підприємств і олігархів, які перебувають під західними санкціями.

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