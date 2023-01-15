Великобританія відправить в Україну вертольоти Apache - Mirror

Інші члени НАТО тепер наслідуватимуть приклад Великобританії, стверджують джерела видання.

Apache, Апачі / Вікіпедія

Великобританія в рамках новий пакет військової допомоги передасть Україні ударні вертольоти Apache Ah64 E.

Про це повідомляє Mirror з посиланням на високопоставлене джерело в оборонній сфері країни. За інформацією видання, передача вертольотів планується після того, як Україна отримає танки Challenger 2.

"Apache змінить правила гри. Танки прибудуть першими, і знадобиться деякий час, перш ніж можна буде розгорнути вертольоти. Інші члени НАТО тепер наслідуватимуть цей приклад", - стверджує джерело видання.

Вказується, що українські пілоти навчатимуться в Британії, а база технічного обслуговування буде створена в сусідній країні, наприклад, в Польщі. Відзначається, що вертольоти Apache Ah64 E можуть бути озброєні до 16 протитанковими снарядами Hellfire, 76 70-мм ракетами Hydra і 30-мм ланцюговою гарматою.

"Це означає, що чотири Apache можуть за лічені секунди знищити цілий полк з 70 танків", - пояснює видання.

Військова допомога Україні

Влада США затвердила поставку ЗСУ американських бойових машин піхоти Bradley - це так звані "винищувачі танків". Спікер Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що Bradley поставлять Україні найближчим часом. Але точних термінів поставок і навчання генерал не став уточнювати.

Тим часом Німеччина, крім бронетранспортерів Marder і батареї Patriot, має намір передати Україні додаткові установки Gepard. За даними ЗМІ, вже ведуться переговори з двома країнами, які все ще мають запаси установок Gepard і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів до них. Про які країни йдеться, не повідомляється.

Також повідомлялося, що рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

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