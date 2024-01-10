Росіяни знову обстріляли Україну ракетами з КНДР: в Білому домі назвали дати

У Білому домі повідомили про намір скликати Радбез ООН 10 січня через постачання Північною Кореєю балістичних ракет Росії та ударів ними по території України.

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47 країн засудили постачання КНДР балістичних ракет до Росії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив, що Росія використала декілька ракет виробництва Північної Кореї під час ракетного удару по Україні 6 січня. Кірбі також зазначив, що в даний час у США проводяться оцінки наслідків таких ударів по Україні. Про це він сказав під час брифінгу.

"Росія була змушена шукати військову техніку у країн-однодумців, однією з таких держав є Північна Корея, і КНДР нещодавно надала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет", — сказав він.

Він додав, що американська сторона раніше повідомляла про перший відомий запуск РФ північнокорейської балістичної ракети по Україні 30 грудня. Пізніше, 2 січня, Росія атакувала Запоріжжя, Київ, Харків та інші міста приблизно десятьма ракетами.

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Також, Кірбі повідомив, що міністри закордонних справ 47 країн у спільній заяві засудили постачання Північною Кореєю балістичних ракет Росії.

За його словами, підписантами цієї заяви стали, зокрема державний секретар США Ентоні Блінкен та високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

"У заяві вказано, що передача цих ракет збільшує страждання українців та підтримує російську агресивну війну. Наш уряд виступає проти такого постачання зброї (Росії — ред.)", — сказав Кірбі.

Речник Ради національної безпеки США підкреслив, що постачання Північною Кореєю балістичних ракет Росії прямо порушує ряд резолюцій Ради Безпеки ООН.

"США мають намір на засідання Радбезу ООН 10 січня порушити це питання з вимогою, щоб Росія понесла відповідальність за порушення міжнародних зобов'язань", - зазначив Кірбі.

Кірбі закликав посилити протиповітряну оборону України та надати інше військове спорядження, необхідне для захисту української інфраструктури та мирного населення. Він підтвердив, що США продовжують застосовувати санкції проти Росії та будуть розкривати подробиці можливих угод щодо постачання Москві зброї.

Крім того, Кірбі закликав Конгрес негайно схвалити фінансування для України без будь-яких зволікань.

"Росія шукає підтримки у таких країн, як Іран та КНДР, а Україна потребує нашої підтримки. Я закликаю Конгрес допомогти нам задовольнити їхні потреби", — підсумував чиновник.

Ракети Росії від КНДР

4 січня речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Росія використовувала ракети, отримані від КНДР для атак по теритрії України. Він зазначив, що принаймні одна така ракета була запущена окупантами 30 грудня.

У статті американського видання The Washington Post вказується, що Північна Корея, можливо, передала Росії кілька десятків балістичних ракет для ударів по території України.

Наразі Збройні сили України не можуть підтвердити використання російськими окупантами балістичних ракет, які їм надала Північна Корея. Експерти вивчають уламки для встановлення факту використання таких ракет. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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