Іран і КНДР озброюють Путіна: війська РФ отримають балістичні ракети - WSJ

Тегеран може поставити Росії балістичні ракети малої дальності вже навесні, перемовини тривають, розповіли журналісти The Wall Street Journal.

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Росія навесні може отримати ракети Ababil від Ірану - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Pixabay

Північна Корея вже постачає агресору Росії пускові установки і декілька десятків балістичних ракет. Водночас Москва веде перемовини з Іраном щодо постачання балістичних ракет малої дальності, які вона може отримати вже навесні.

Як повідомляє The Wall Street Journal, перемовини РФ і Ірану тривають, і Тегеран може передати Москві ракети вже незабаром.

"Сполучені Штати стурбовані тим, що російські перемовини щодо придбання балістичних ракет малої дальності у Ірану активно просуваються", - сказав один з американських чиновників. відео дня

За попередньою інформацією, ведуться перемовини про постачання ракет малої дальності Ababil.

КНДР постачає Росії ракети

Журналісти з посиланням на американських чиновників також відзначили, що Росія вже отримує пускові установки балістичних ракет і декілька десятків балістичних ракет із Північної Кореї.

Іран і КНДР передають озброєння Росії

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що КНДР передала Путіну мільйон снарядів. За його словами, диктатури передають Росії снаряди швидше, ніж західний світ надає військову допомогу Україні. Проблему слід вирішити.

Іран готується відправити Росії "балістику", повідомили в The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників. Озброєння можуть бути використані у війні проти України.

Росія просить у Ірану балістичні ракети, але безуспішно, сказали у Головному управлінні розвідки Міноборони України. За інформацією військової розвідки, росіяни клянчать ракети Fateh-110 і Zolfagar вже другий рік.

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