В Україні 'демілітаризували' найманця ПВК 'Вагнер' зі складу угруповання, яке вбило 12 осіб

На війні в Україні ліквідовано найманця ПВК "Вагнера" Станіслава Лобянова, який був членом Цапківського організованого злочинного угруповання.

Найманця ПВК "Вагнер" Станіслава Лобянова поховали в РФ / Фото kommersant.ru, Telegram

В Україні ліквідували найманця ПВК "Вагнера" Станіслава Лобянова. Він був членом Цапківського організованого злочинного угруповання, яке в 2010 році скоїло масове вбивство дванадцяти осіб, зокрема дітей.

Про "демілітаріацію" окупанта повідомив у Telegram український блогер і офіцер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").

"Вступив в ПВК "Дембель" (Вагнер) і успішно повернувся додому", – констатував Штефан.

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Лобянова вже встигли поховати в Росії.

Лобянова вже поховали в РФ / t.me/a_shtirlitz

Цапківське ОЗУ - організоване злочинне угруповання, що діяло з початку 1990-х років в Станиці Кущевській, Кущевському і Ленінградському районах Краснодарського краю РФ. Вона мала широкі зв'язки в правоохоронних органах, спецслужбах, кримінальному світі Росії та за кордоном.

t.me/a_shtirlitz

Учасники ОЗУ займалися грабежами та рекетом, обклали даниною фермерів і комерсантів. Також бандити били жителів району, які їм "не подобалися", ґвалтували дівчат, скоювали вбивства.

Хто такий Анатолій Штефан? Анатолій Валерійович Штефан - український військовослужбовець, блогер, журналіст, полковник Збройних сил України. Відомий під позивним "Штірліц", пише Вікіпедія. Народився в Запорізькій області.

Закінчив Харківський інститут танкових військ (2004) та Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (2020). З 2004 по 2015 рік проходив військову службу у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

З 2014 року - учасник російсько-української війни.

2016-2017 - у 53-й окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха, яка дислокувалася в Луганській області, де обіймав посаду заступника командира батальйону. З 2017 року - офіцер Генерального штабу ЗСУ[4]. У 2021 році Штефан був включений до рейтингу найвпливовіших людей Київщини за 2021 рік.

Як повідомляв Главред, в країні-агресорі Росії поховали "зека" - вагнерівця, який пішов на фронт воювати проти українців прямо з в'язниці та був ліквідований. Росіянин Юрій Новіков потрапив за ґрати через жорстокі тортури і вбивства свого знайомого, яке він скоїв з ще кількома особами. Його засудили до ув'язнення терміном на 24 роки.

Тим часом під Москвою знайшли кладовище найманців приватної військової компанії "Вагнера", які були ліквідовані в Україні. На кладовищі в селі Маврино з'явилися ще 27 нових могил, які, очевидно, належать вагнерівцям.

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