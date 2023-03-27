Пригожина можуть "злити" ЗСУ російські військові: журналіст розкрив сценарій

Чим далі, тим більше діяльність Євгена Пригожина буде отримувати протидію в РФ, каже Олександр Сотник.

Олександр Сотник оцінив перспективи Євгена Пригожина / УНІАН, скріншот

Ватажок бандформувань ПВК Вагнера Євген Пригожин небезпечний тим, що він анонсував створення "армії з ідеологією", заявив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

"Він сказав, що після того, як вони розберуться з Бахмутом, він почне набирати по всій Росії (в 42 регіонах він відкрив вербувальні пункти) молодь. Причому молодняк в Росії - це в основному кримінал, який просто не відсидів. Не пускають Пригожина на зони – він звертається до безконвойних, тому що вся нинішня Росія – це одна велика зона з глибоко кримінальним населенням", — зазначив він в інтерв'ю Главреду.

Журналіст вважає, що нинішнім елітам в РФ може не сподобатися така діяльність Пригожина.

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"Пригожин для населення зрозумілий. Коли він махає кувалдою, населенню зрозуміло. І коли Пригожин каже, що збиратиме армію з ідеологією народної справедливості, це дуже небезпечно для еліт, бо загрожує їм кувалдуванням. Уявляєте, заходить така тепла компашка з 30-40 чоловік і стукає кувалдою у ворота Ігорю Шувалову, наприклад. Це ж трішечки хвилює", - переконаний він.

Публіцист каже, що чим далі, тим більше діяльність Пригожина буде отримувати протидію в РФ.

"Але Пригожин чомусь упевнений, що йому вдасться повернутися в Росію з кувалдою і захопити за собою маси. Ульянов свого часу пустив в маси – "грабуй награбоване". Ось зараз під цим девізом може з'явитися дюжина таких пригожиних. Навіть якщо Пригожина вб'ють де-небудь під Бахмутом, грубо кажучи, ад'ютант Шойгу подзвонить ад'ютанту Залужного і скаже: "А ось від нас жест доброї волі – ось вам координати одного лисого товариша з кувалдою. Ось вам подарунок". Таке місце в людожерні порожнім не залишиться, на його місці виросте дюжина таких людожерів. Такий приклад заразливий", - додав Сотник.

Раніше Сотник заявив про те, що війна в Україні може завершитися до середини осені 2023 року. Але в України буде дуже важливе завдання - після виходу українських військових на кордони 1991 року "зафіксувати" це належним чином.

Він зазначає, що одна з причин можливого швидкого завершення війни полягає в тому, що США будуть надавати допомогу і робити все можливе для цього.

Разом з тим він вважає, що російський диктатор Володимир Путін не відмовиться від своєї ідеї захопити Україну, тому що він психічно хворий і вбив собі в голову, що це "його місія". Глава Кремля вважає себе "історичною особистістю", пояснив Сотник.

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