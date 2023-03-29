Пригожин тролить Путіна і може використовувати медіа-вплив, щоби балотуватися в президенти - ISW

Постановочна пародія кінематографічного стилю інтерв'ю Путіна може бути використана в рамках більшої кампанії троллінгу з метою нападу на Кремль.

Пригожин хоче показати себе кандидатом у президенти Росії / Фото: сайт Кремля, скріншот

Глава ПВК Вагнера Євген Пригожин використовує російські медіа, щоб показати себе майбутнім кандидатом на посаду президента Росії на виборах 2024 року. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що нещодавно опубліковане інтерв'ю Пригожина візуально схоже на різні інтерв'ю з російським президентом Володимиром Путіним. До цього відео з Пригожиним виглядали інакше - це були кадри в динаміці або такі, які нагадують поле бою.

"Пригожин також використав це інтерв'ю, щоб повторити свої попередні аргументи про необхідність прищепити російським бійцям жорстку ідеологію та натякнути, що Міноборони Росії навмисно позбавляє групу "Вагнера" артилерійських боєприпасів", - зазначають в ISW.

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На думку аналітиків, постановочна пародія кінематографічного стилю інтерв'ю Путіна може бути використана в рамках більшої кампанії троллінгу з метою нападу на Кремль або для того, щоб провести мовчазні паралелі між Пригожиним і Путіним.

Нагадаємо, 11 березня глава бойовиків ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що він, мовляв, має намір у 2024 році "балотуватися на посаду президента України". На уявних "виборах" він має намір "змагатися" з п'ятим президентом Петром Порошенком і чинним главою держави Володимиром Зеленським.

При цьому Пригожин неодноразово атакував президентську адміністрацію Путіна, наприклад, заявляючи, що деякі чиновники є зрадниками.

Також він піддавав сумніву кремлівські наративи про те, що РФ воює з НАТО, а в Україні є нацисти.

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