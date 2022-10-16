В Україні 'задвухсотили' фізрука із Санкт-Петербурга

Вадим Сєдов ліквідований в Україні / Фото росЗМІ

На війні в Україні ліквідований вчитель фізкультури Вадим Сєдов, який працював у гімназії №631 у російському Санкт-Петербурзі.

Смерть Сєдова підтвердили в навчальному закладі. Де саме російський окупант знайшов свою смерть, не уточнюється, але відомо, що загинув він 5 жовтня.

До роботи в школі окупант служив, у нього було звання майора. Замість того, щоби проводити уроки дітям, росіянин вирішив взяти участь у захопленні України.

Пропагандисти пишуть, що петербурзький учитель загинув "героїчно" при виконанні бойового завдання.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідували мобілізованого працівника мерії Москви. Повоювати він встиг недовго - 10 жовтня Олексій Мартинов став "двохсотим". Він керував одним з відділень уряду Москви. 23 вересня йому вручили повістку та, імовірно без обіцяної підготовки, відправили на фронт.

Тим часом мобілізований житель Башкирії отримав інфаркт під час зборів призовників в Саратові. Чоловіка на ім'я Рінат призвали в рамках "часткової" мобілізації 29 вересня та одразу відправили у військову частину під Саратовом без проведення медогляду. Зараз дружина 52-річного чоловіка намагається домогтися відстрочки для нього, сам він знаходиться в лікарні.

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