До України не доїхав: мобілізований житель Башкирії отримав інфаркт на полігоні

Чоловіка мобілізували і без медогляду відправили на полігон / Фото Telegram

Мобілізований житель Башкирії отримав інфаркт під час зборів призовників в Саратові. Зараз дружина 52-річного чоловіка намагається домогтися відстрочки для нього, сам він знаходиться в лікарні.

Чоловіка на ім'я Рінат призвали в рамках "часткової" мобілізації 29 вересня і одразу відправили у військову частину під Саратовом без проведення медогляду, пише російське видання gorobzor.ru.

Вже на другий день чоловік став почуватися зле - під час марш-кидка у нього почався сильний головний біль, піднявся високий тиск. Йому дали ліки та знову відправили на полігон.

Хоча стан здоров'я мобілізованого стрімко погіршувався, швидку допомогу чоловікові викликали лише на другий день. Увечері лікарі діагностували у Ріната інфаркт. Зараз він знаходиться в лікарні в Саратові, після проходження курсу лікування його відправлять до військкомату на лікарську комісію.

До слова, дружина мобілізованого зверталася в різні органи влади, але отримувала лише відписки. Серед іншого жінці говорили, що проходження медкомісії в рамках "часткової" мобілізації є необов'язковим.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідували мобілізованого працівника мерії Москви. Повоювати він встиг недовго - 10 жовтня Олексій Мартинов став "двохсотим". Він керував одним з відділень уряду Москви. 23 вересня йому вручили повістку та, імовірно без обіцяної підготовки, відправили на фронт.

Також раніше стало відомо, що українські військові ліквідували російського окупанта Гілемханова Ільдара з позивним "Самурай". Загарбник був колишнім співробітником ФСБ і встиг повоювати в багатьох гарячих точках, зокрема, в Сирії та Лівії.

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