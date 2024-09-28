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В Україні воює 90​% військ Путіна: адмірал НАТО зробив заяву про війну з РФ

Руслана Заклінська
28 вересня 2024, 18:38
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Росія може атакувати Альянс іншими засобами, не лише сухопутними військами, заявив адмірал Роб Бауер.
В Україні воює 90​% військ Путіна: адмірал НАТО зробив заяву про війну з РФ
Чи є ризик прямої війни з Росією - відповідь адмірала НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, 3 окрема танкова Залізна бригада

Загроза нападу Росії на НАТО є малоймовірною, оскільки 90% сухопутних сил Росії вже задіяні у війні проти України. Про це голова Військового комітету Альянсу, адмірал Роб Бауер розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" .

"Я переконаний, що теоретично вони можуть напасти (на НАТО - Главред), тому що вони напали на Україну. Але, окрім риторики, ми не бачимо жодних підготовок чи намірів справді рухатися до НАТО", - пояснив він.

Бауер зазначив, що 90% сухопутних сил Росії залучено в бойових діях в Україні. Тож здатність Кремля здійснити напад на НАТО за допомогою своїх сухопутних сил малоймовірна. За його словами, Альянс би побачив підготову РФ до нападу.

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"Чи можуть вони атакувати іншими засобами? Вони можуть. Але щодо цього ми не бачимо ніяких підготовчих заходів", - наголосив адмірал.

В Україні воює 90​% військ Путіна: адмірал НАТО зробив заяву про війну з РФ
Інфографіка: Главред

Хто такий Роб Бауер?

Роб Бауер — лейтенант-адмірал Королівського флоту Нідерландів, нині обіймає посаду голови Військового комітету НАТО (з червня 2021 р). Раніше був начальником штабу оборони — з жовтня 2017 по квітень 2021 рр.; заступник начальника оборони Збройних сил Нідерландів — з 1 вересня 2015 по 13 липня 2017 рр, пише Вікіпедія.

Напад РФ на НАТО - прогнози

Нагадаємо, Росія неодноразово погрожувала країнам НАТО прямими зіткненнями через підтримку України, тому Альянс готується до найгірших сценаріїв.

Керівник Центру з протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, що Росія може підготуватися до збройної агресії проти країн НАТО до 2030 року. За його словами, стримуючими факторами залишаються санкції Заходу, великі втрати та відсутність суттєвої військової допомоги від Китаю, Ірану та КНДР.

Як повідомляв Главред, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія може атакувати країни НАТО, оскільки з 2026 року планує збільшити чисельність своїх військ до 1,5 млн солдатів.

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