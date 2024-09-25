При прямому зіткненні з РФ буде багато поранених: до чого готується НАТО - Reuters

НАТО планує координувати транспортування великої кількості поранених військовослужбовців від лінії фронту, якщо дійде до війни з Росією.

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Лінія фронту буде значно більша при зіткненні НАТО з РФ / Колаж: Главред, фото: NATO

Країна-агресор Росія неодноразово погрожувала країнам НАТО прямим зіткненням, у випадку підтримки України у війні. Через це в Альянсі, схоже, готуються до найгірших сценаріїв.

Як пише Reuters, генерал-лейтенант Александр Солфранк, керівник командування матеріально-технічного забезпечення НАТО заявив, що Альянс планує шляхи та методи евакуації поранених військових за допомогою потягів. Повітряну евакуацію вважають неможливою.

Німецький генерал переконаний, що у конфлікті з Росією західні військові, швидше за все, зіткнуться з набагато більшою зоною бойових дій, більшою кількістю поранених військовослужбовців і принаймні тимчасовою відсутністю переваги в повітрі поблизу лінії фронту.

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"Завдання полягатиме в тому, щоб швидко забезпечити високоякісну допомогу, у гіршому випадку, великій кількості поранених", - заявив він.

Медична евакуація входить в значно ширший план НАТО, спричинений вторгненням Росії в Україну у 2022 році. Адже за даними німецьких військових, РФ зможе напасти на НАТО вже у 2029 році.

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

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Ймовірність прямого зіткнення РФ і НАТО

Нагадаємо, що РФ дедалі частіше викликає занепокоєння серед країн-членів НАТО, особливо на східному фланзі, зокрема через порушення повітряного простору. Через це деякі союзники просять НАТО прийняти рішення щодо надійної та скоординованої відповіді РФ.

Адже в перспективі майбутнього країна-агресор буде спроможна атакувати країни НАТО, оскільки зробила ставку на військову економіку. Про це нещодавно заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Раніше в Альянсі заявили, що пряма участь країн-членів НАТО у збитті ракет чи безпілотників країни-агресора Росії буде не найефективнішим способом вирішення проблеми. Навіть, якщо ворожі цілі наближаються до повітряного простору західних держав, адже збиття несе великі ризики війни.

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