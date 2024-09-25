При прямому зіткненні з РФ буде багато поранених: до чого готується НАТО - Reuters

Країна-агресор Росія неодноразово погрожувала країнам НАТО прямим зіткненням, у випадку підтримки України у війні. Через це в Альянсі, схоже, готуються до найгірших сценаріїв.
Як пише Reuters, генерал-лейтенант Александр Солфранк, керівник командування матеріально-технічного забезпечення НАТО заявив, що Альянс планує шляхи та методи евакуації поранених військових за допомогою потягів. Повітряну евакуацію вважають неможливою.
Німецький генерал переконаний, що у конфлікті з Росією західні військові, швидше за все, зіткнуться з набагато більшою зоною бойових дій, більшою кількістю поранених військовослужбовців і принаймні тимчасовою відсутністю переваги в повітрі поблизу лінії фронту.
"Завдання полягатиме в тому, щоб швидко забезпечити високоякісну допомогу, у гіршому випадку, великій кількості поранених", - заявив він.
Медична евакуація входить в значно ширший план НАТО, спричинений вторгненням Росії в Україну у 2022 році. Адже за даними німецьких військових, РФ зможе напасти на НАТО вже у 2029 році.
Що потрібно знати про Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.
Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття
У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.
Ймовірність прямого зіткнення РФ і НАТО
Нагадаємо, що РФ дедалі частіше викликає занепокоєння серед країн-членів НАТО, особливо на східному фланзі, зокрема через порушення повітряного простору. Через це деякі союзники просять НАТО прийняти рішення щодо надійної та скоординованої відповіді РФ.
Адже в перспективі майбутнього країна-агресор буде спроможна атакувати країни НАТО, оскільки зробила ставку на військову економіку. Про це нещодавно заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Раніше в Альянсі заявили, що пряма участь країн-членів НАТО у збитті ракет чи безпілотників країни-агресора Росії буде не найефективнішим способом вирішення проблеми. Навіть, якщо ворожі цілі наближаються до повітряного простору західних держав, адже збиття несе великі ризики війни.
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