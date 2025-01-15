Ні НАТО, ні гарантій безпеки: чи може Україна залишитись ні з чим - Ягун

Росія не може утримувати всі свої території в сучасних умовах.

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Війна в Україні / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента, УНІАН

Головне із заяви експерта:

Росія в будь-якому разі не зможе "перетравити" Україну

Країна-агресор зараз на межі своїх можливостей

Україна просто так зброю не складе

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун припустив, наскільки велика загроза того, що Україну залишать ні з чим: не буде ні членства в НАТО, ні гарантій безпеки.

"Хочу підкреслити, що Росія в будь-якому разі не зможе перетравити Україну, вона не здатна перетравити навіть ту територію, яку вже захопила. На окупованих територіях у Росії величезні проблеми, там просто твориться якась вакханалія", - сказав він на чаті в Главреді.

За його словами, на окупованих територіях починають звільняти вчителів російської мови, які є українцями, а замість них надсилають вчителів із Дагестану.

"Читав повідомлення звільненої вчительки, яка дуже чекала на "русскій мір", а тепер у розпачі й не розуміє, чому вона не підходить. А все просто: вона - українка. Тобто Росія не може навести лад навіть у тих регіонах, які вважалися російськомовними або проросійськими. А що буде, якщо вона спробує захопити всю Україну! Та й не зможе Росія цього зробити", - наголошує експерт.

Ягун зауважив, що Росія не здатна перетравити Україну ще й тому, що зараз вона на межі своїх можливостей і почала виснажувати сама себе.

"Росія дуже сподівалася, що з приходом Трампа щось зміниться на її користь, але даремно. До РФ ніяк не дійде, що Трамп - не король і не герцог, і він не здатний самостійно повністю змінити політику США, а ось "накуролесити" може, і це вже помітно. У будь-якому разі Україна просто так зброю не складе, а підписувати будь-які мирні угоди не може суто юридично. Подивимося, чим усе це закінчиться", - додав він.

Генерал-майор запасу СБУ також сказав, що Росія - як "шагренева шкіра": кожні 50 років вона зменшується, тому що просто не може утримувати всі свої території в сучасних умовах.

Дивіться відео розмови з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що на Київ ніхто не тисне з метою досягти якнайшвидшої мирної угоди з Москвою.

Номінований новообраним президентом США Дональдом Трампом на посаду міністра оборони США Піт Гегсет заявив, що майбутня адміністрація розуміє природу повномасштабної війни в Україні та виступає за її якнайшвидше завершення.

Водночас, колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що війна в Україні може тривати ще багато років, крім того, ми можемо повторити долю Ізраїлю, де протистояння не припиняється.

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Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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