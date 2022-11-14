У Туреччині таємно відбуваються переговори між Росією і США – ЗМІ

Американська і російська делегації зустрілися в Анкарі. Росію на перемовинах представляє директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін.
У Туреччині в понеділок, 14 листопада, відбуваються переговори між російською та американською делегаціями, які раніше не анонсувалися.
Сторони зустрілися у столиці Туреччини Анкарі. Про це повідомляє російське видання "Коммерсантъ".
Зазначається, що від російської сторони участь у переговорах приймає директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін.
Подробиці цих перемовин поки що не розголошуються.
У той же час в Кремлі заявили, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати інформацію про проведення переговорів в Анкарі між делегаціями США і РФ.
У Reuters зазначають, що офіційні особи Туреччини також відмовляються коментувати інформацію про переговори США і Росії.
Допомога Україні від США
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму до 400 мільйонів доларів. До нього увійшли, зокрема, ракети для систем протиповітряної оборони і снаряди для артилерії. Про це заявили у Міністерстві оборони США у четвер, 10 листопада.
Раніше держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США мають намір допомогти Україні відновити критичну інфраструктуру, яка постраждала від російських ударів дронами і ракетами. Вашингтон обіцяє надавати Україні гуманітарну та економічну підтримку стільки, скільки буде потрібно.
Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США продовжують допомагати Україні і в найближчі тижні оголосять про черговий пакет військової допомоги. Відбуваються консультації з Конгресом про додаткові ресурси на наступний рік, наголосив Салліван.
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