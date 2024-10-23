У Туреччині вчинили теракт: на аерокосмічну компанію напали терористи - ЗМІ

Внаслідок нападу кілька людей загинули або були поранені, розповів очільник МВС Туреччини Алі Ерлікай.

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В Анкарі стався теракт на оборонному підприємстві / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У середу, 23 жовтня, в Туреччині пролунав вибух біля будівлі аерокосмічної компанії Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAŞ). Терористичну атаку, ймовірно, скоїли троє терористів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Алі Ерлікая та місцеві видання.

"На об'єктах компанії Turkish Aerospace Industries (TAI) в Анкарі Кахраманказан був здійснений теракт. На жаль, унаслідок нападу є загиблі та поранені", - зазначив міністр.

Подія відбулася на об'єктах TAI - компанії, яка займається виробництвом літаків, вертольотів та безпілотних літальних апаратів. Зокрема, вона постачає деталі для найбільшого пасажирського літака Airbus A380 та військового транспортного літака Airbus A400M.

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За інформацією турецької редакції CNN, вибух спричинив терорист-смертник, після чого почалася стрілянина. Троє терористів, скред яких була жінка, під'їхали до воріт підприємства на таксі, вийшли з автомобіля з довгоствольною зброєю та вчинили напад. Через деякий час біля таксі стався потужний вибух.

На місце події негайно прибули сили безпеки, медичні служби та пожежники. Усіх співробітників компанії негайно евакуювали в безпечне місце. Місцевість навколо оточили агенти служб безпеки Туреччини.

Газета Sabah повідомляє, що двох нападників вдалося ліквідувати. За даними Reuters, вибухи найімовірніше сталися на кількох прохідних компанії, коли працівники виходили з місця роботи після завершення зміни.

Наразі жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за атаку на TUSAS.

Дивіться відео з місця подій:

Теракт в Туреччині / Фото: сріншот

Що відомо про компанію Turkish Aerospace Industries? Компанія Turkish Aerospace Industries (TUSAS) є провідним розробником та виробником аерокосмічних систем у Туреччині. Її діяльність охоплює створення сучасних винищувачів та безпілотників. Одним із найважливіших проєктів компанії є розробка турецького винищувача Kaan, який перебуває на етапі прототипування. Крім того компанія будує космічні супутники.

Відносини Туреччини та Росії - останні новини

Нагадаємо, Туреччина заборонила експорт до Росії товарів військового призначення після попередження від США. Як повідомляє Financial Times, заборона охоплює понад 40 категорій американських товарів, зокрема мікросхеми, системи дистанційного керування, сучасну електроніку, процесори та верстати, що використовуються для виробництва зброї.

Також Ердоган висунув вимогу Путіну щодо повернення Криму та всіх окупованих територій. Туреччина підтримує територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України і на міжнародних майданчиках наполягає на тому, що повернення всіх захоплених земель, включно з Кримом, є необхідною за нормами міжнародного права.

Як повідомляв Главред, турецькі банки, за винятком Emlak Katılım, припинили співпрацю з Росією та Білоруссю, щоб уникнути санкцій. Російські підприємці стикаються з проблемами при оплаті в турецьких банках. Туреччина перестала бути хабом для контрабанди товарів до Росії.

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