У США зробили заяву через вибори до Держдуми Росії і підтримали Україну

США не визнають вибори в РФ / Reuters

У США заявили, що останні парламентські вибори в Росії пройшли в умовах, які не сприяють вільному і чесному проведенню.

Як йдеться у заяві Держдепу США, російський уряд ввів обмеження, які перешкоджали незалежному волевиявленню.

Представники Держдепу підкреслили, що в Росії серйозно обмежили політичний плюралізм. Цьому передували закони щодо:

"екстремістських організацій";

"іноземних агентів";

"небажаних організацій".

У Росії також перешкоджали міжнародним спостерігачам здійснювати моніторинг за "виборами". Йдеться про представників Організації з безпеки і співробітництва в Європі та Парламентської асамблеї Ради Європи.

"Ці дії суперечать зобов'язанням Росії перед ОБСЄ та іншими міжнародними і регіональними органами, в тому числі і згідно з Міжнародним пактом про громадянські і політичні права", – підкреслили в Держдепі.

Реклама

У США акцентували, що не визнають проведення "виборів" в російську Думу на суверенній українській території і підтверджують непохитну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Тому російську владу закликали:

виконувати міжнародні зобов'язання; поважати права людини і основні свободи;

припинити кампанію тиску на громадянське суспільство, політичну опозицію і незалежні ЗМІ.

Як раніше повідомляв Главред, вибори до Держдуми Росії тривали 3 дні, до процесу вперше залучили українців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.

Понад 600 тисяч жителів з непідконтрольних Україні територій отримали російські паспорти.

Читайте также"Крим-це Україна": в ЄС категорично не визнали вибори в російську Держдуму

Раніше прессекретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що люди на окупованих Росією територіях можуть брати участь у виборах до Держдуми РФ за умови, якщо "їм треба показати якусь залученість демонстративно, щоб убезпечити себе".

За даними СБУ, перед виборами до Держдуми в ОРДЛО почали масово видавати жителям російські паспорти - так Кремль намагається забезпечити явку на вибори на тлі недовіри до виборчого процесу в РФ і падіння рейтингу правлячої партії.