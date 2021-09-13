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У Зеленського дозволили жителям ОРДЛО голосувати на виборах до Держдуми

13 сентября 2021, 08:05

Юридична цінність результатів голосування на окупованих територіях нікчемна, підкреслив Сергій Никифоров.

Сергій Никифоров
Сергій Никифоров / Офіс президента

Прес-секретар президента України Сергій Никифоров прокоментував намір Росії провести вибори до Держдуми в окупованому Криму і на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.

Як підкреслив він в ефірі каналу Дом, жителі окупованих Росією територій з паспортами РФ можуть проголосувати на виборах до Держдуми.

Разом з тим прес-секретар Володимира Зеленського пояснив, що на міжнародному рівні це не матиме "абсолютно ніякого значення".

"Юридична цінність результатів голосування на окупованих територіях нікчемна. Але якщо людині треба показати якусь залученість демонстративно, щоб убезпечити себе, нехай голосує, без проблем. Але на міжнародному рівні і на рівні юридичному, легітимному це не має абсолютно ніякого значення", - сказав він.

При цьому Никифоров нагадав слова Зеленського про те, що якщо для відчуття безпеки, для вирішення побутових питань жителю окупованої території треба отримати російський паспорт - "нехай він його отримує, якщо треба, щоб він проголосував - нехай голосує".

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Він також додав: "Все одно Україна поверне ці території, і люди, які залишаються українцями, повернуть свої українські паспорти. Не повернуть їх, вони їх просто дістануть з-під матраців або де вони їх там ховають".

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що окуповані райони Донбасу, а також захоплений РФ Крим ніколи не буде російською територією.

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Він підкреслив, що тим, хто зараз живе на тимчасово окупованому Донбасі потрібно розібратися в собі, і відповісти на питання, хто вони: українці або росіяни.

Зеленський підкреслив, що якщо відповідь "росіяни", то краще вже підшукувати місце в Росії, оскільки Донбас буде українським, більше того без України там ніколи не буде цивілізації.

"Донбас ніколи не буде російською територією, рано чи пізно Україна повернеться. Неважливо, скільки часу він буде окупований", - заявив президент.

А всіх тих жителів регіону, які пов'язують своє майбутнє з Росією, а не з Україною він закликав їхати в РФ.

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