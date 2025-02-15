В України буде мало шансів вижити без військової підтримки США: Зеленський зробив заяву

Військова підтримка від Сполучених Штатів є дуже важливою для України, інакше наша держава буде вразливою до масштабних атак з боку Росії в майбутньому.

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В України буде мало шансів вижити без військової підтримки США, заявив Зеленський/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скрін з відео

Основні тези із заяви Зеленського :

Україні буде надзвичайно складно вижити без військової підтримки США

У разі припинення такої допомоги Україна буде вразливою до атак з боку РФ

Путін не прагне закінчити війну, а хоче тимчасово припинити вогонь, щоб перегрупувати війська

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні буде дуже складно вижити без військової підтримки Сполучених Штатів Америки.

Про це він сказав в інтерв’ю програмі Meet the Press на NBC News у кулуарах Мюнхенської конференції з питань безпеки.

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Зеленський наголосив, що подальша військова підтримка з боку США є критично важливою для оборони України та її майбутнього. Він зазначив, що навіть не хоче уявляти сценарій, за якого Україна залишиться без стратегічного партнерства зі США.

"Напевно, це буде дуже, дуже, дуже важко. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс. Але у нас буде мало шансів, дуже мало шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я думаю, що це дуже важливо, критично важливо", – наголосив Зеленський.

Також він висловив занепокоєння, що якщо США припинять надавати Україні військову підтримку, то наша держава залишиться вразливою до нових масштабних атак з боку РФ в майбутньому.

Зеленський також застеріг, що російський диктатор Володимир Путін не прагне завершити війну, а лише хоче тимчасового припинення вогню, щоб у цей час перегрупувати свої війська і зняти міжнародні санкції.

"Це дійсно те, чого він хоче. Він хоче зробити паузу, підготуватися, потренуватися, зняти деякі санкції через припинення вогню і так далі", – заявив Зеленський.

Мюнхенська конференція з безпеки/ Інфографіка: Главред

Заяви Зеленського під час Мюнхенської конференції з питань безпеки – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський зробив ряд заяв на Мюнхенській конференції. Президент України відповів на важливі питання щодо війни в Україні.

Зокрема, Зеленський назвав єдину альтернативу НАТО. Він зазначив, що Україні потрібна армія у 1,5 млн осіб. США ніколи не хотіли бачити Україну в НАТО, заявив президент.

Також Зеленський висловився про візит до Саудівської Аравії. Він прокоментував мету офіційного візиту до саудівської Аравії та назвав ряд вимог для початку переговорів з російським диктатором Путіним.

Нагадаємо, Єрмак сказав, коли відбудеться зустріч Зеленського і Путіна. Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, за яких умов відбудеться зустріч Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Він зазначив, що наразі цей момент не настав.

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