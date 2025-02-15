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В України буде мало шансів вижити без військової підтримки США: Зеленський зробив заяву

Альона Вороніна
15 лютого 2025, 07:58оновлено 15 лютого, 08:31
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Військова підтримка від Сполучених Штатів є дуже важливою для України, інакше наша держава буде вразливою до масштабних атак з боку Росії в майбутньому.
Владимир Зеленский, Дональд Трамп
В України буде мало шансів вижити без військової підтримки США, заявив Зеленський/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скрін з відео

Основні тези із заяви Зеленського :

  • Україні буде надзвичайно складно вижити без військової підтримки США
  • У разі припинення такої допомоги Україна буде вразливою до атак з боку РФ
  • Путін не прагне закінчити війну, а хоче тимчасово припинити вогонь, щоб перегрупувати війська

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні буде дуже складно вижити без військової підтримки Сполучених Штатів Америки.

Про це він сказав в інтерв’ю програмі Meet the Press на NBC News у кулуарах Мюнхенської конференції з питань безпеки.

відео дня

Зеленський наголосив, що подальша військова підтримка з боку США є критично важливою для оборони України та її майбутнього. Він зазначив, що навіть не хоче уявляти сценарій, за якого Україна залишиться без стратегічного партнерства зі США.

"Напевно, це буде дуже, дуже, дуже важко. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс. Але у нас буде мало шансів, дуже мало шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я думаю, що це дуже важливо, критично важливо", – наголосив Зеленський.

Також він висловив занепокоєння, що якщо США припинять надавати Україні військову підтримку, то наша держава залишиться вразливою до нових масштабних атак з боку РФ в майбутньому.

Зеленський також застеріг, що російський диктатор Володимир Путін не прагне завершити війну, а лише хоче тимчасового припинення вогню, щоб у цей час перегрупувати свої війська і зняти міжнародні санкції.

"Це дійсно те, чого він хоче. Він хоче зробити паузу, підготуватися, потренуватися, зняти деякі санкції через припинення вогню і так далі", – заявив Зеленський.

В України буде мало шансів вижити без військової підтримки США: Зеленський зробив заяву
Мюнхенська конференція з безпеки/ Інфографіка: Главред

Заяви Зеленського під час Мюнхенської конференції з питань безпеки – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський зробив ряд заяв на Мюнхенській конференції. Президент України відповів на важливі питання щодо війни в Україні.

Зокрема, Зеленський назвав єдину альтернативу НАТО. Він зазначив, що Україні потрібна армія у 1,5 млн осіб. США ніколи не хотіли бачити Україну в НАТО, заявив президент.

Також Зеленський висловився про візит до Саудівської Аравії. Він прокоментував мету офіційного візиту до саудівської Аравії та назвав ряд вимог для початку переговорів з російським диктатором Путіним.

Нагадаємо, Єрмак сказав, коли відбудеться зустріч Зеленського і Путіна. Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, за яких умов відбудеться зустріч Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Він зазначив, що наразі цей момент не настав.

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Мюнхенська конференція з безпеки 2025 (МКБ) - що відомо

14 лютого у Німеччині розпочалася Мюнхенська конференція з безпеки 2025 (МКБ), яка триватиме три дні. Основною темою обговорень стане війна в Україні та пошук шляхів до миру.

Президент України Володимир Зеленський очолює українську делегацію та має зустрітися з представниками нової адміністрації Дональда Трампа.

Конференція відбувається в ключовий момент: нова адміністрація США вже розпочала свою роботу, у Брюсселі стартує новий цикл діяльності Європейського парламенту, а в Німеччині через тиждень після завершення МКБ відбудуться парламентські вибори.

Після урочистого відкриття конференції федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, учасники з різних країн світу почнуть обговорення актуальних питань глобальної безпеки під керівництвом Крістофа Гойсгена.

У центрі уваги будуть такі теми, як:

  • мирне врегулювання війни в Україні
  • глобальне управління
  • зміцнення демократії
  • кліматична безпека

У суботу учасники зосередяться на обговоренні міжнародного порядку, регіональних конфліктів та криз. Також буде розглянуто майбутнє трансатлантичного партнерства.

У неділю, завершальний день конференції, пройдуть дискусії про роль Європи у глобальному контексті.

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