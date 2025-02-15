Розміщення військ США в Україні: у Трампа готові, але висунули важливу умову

Головне із матеріалу:
- Вашингтон готовий розглянути варіант розміщення військ в Україні
- США хоче 50% власності на корисні копалини України
Адміністрація Дональда Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкісноземельні мінерали країни. Водночас там заявили про можливість розміщення американських військ для їх охорони, якщо буде досягнуто угоди з Росією про припинення війни.
Адміністрація Трампа запропонувала Україні передати США 50% власності на її корисні копалини, йдеться у матеріалі NBC News.
Чотири американських чиновники повідомили, що як додатковий бонус, у разі досягнення угоди з Росією про припинення вогню, Вашингтон може розглянути можливість розміщення американських військ в Україні.
Водночас за словами двох посадовців, угода буде не стільки платою за корисні копалини, скільки способом компенсації США за мільярди доларів військової допомоги, яку Київ отримував з лютого 2022 року.
Розміщення військ США в Україні
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що США можуть розмістити війська в Україні. Розглядається варіант відправлення американських військ в Україну в тому разі, якщо Москва не зможе вести переговори належним чином.
У Пентагоні оцінили ймовірність відправки військ США в Україну. Новий міністр оборони США Пітер Хегсет заявив, що США не мають наміру відправляти свої війська в Україну. Президент Трамп сподівається на швидке укладення угоди про припинення війни РФ проти України.
Георгій Тука розкрив єдиний сценарій введення військ НАТО в Україну. Експерт упевнений у тому, що ні Франція, ні Британія не відправлять своїх військовослужбовців на лінію фронту в той період, коли тривають активні бойові дії.
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