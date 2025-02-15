Розміщення військ США в Україні: у Трампа готові, але висунули важливу умову

Угода США буде не стільки платою за корисні копалини, скільки способом компенсації США.

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Чи буде розміщення військ США в Україні / колаж: Главред, фото: НАТО, 31 окрема механізована бригада

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Вашингтон готовий розглянути варіант розміщення військ в Україні

США хоче 50% власності на корисні копалини України

Адміністрація Дональда Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкісноземельні мінерали країни. Водночас там заявили про можливість розміщення американських військ для їх охорони, якщо буде досягнуто угоди з Росією про припинення війни.

Адміністрація Трампа запропонувала Україні передати США 50% власності на її корисні копалини, йдеться у матеріалі NBC News.

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Чотири американських чиновники повідомили, що як додатковий бонус, у разі досягнення угоди з Росією про припинення вогню, Вашингтон може розглянути можливість розміщення американських військ в Україні.

Водночас за словами двох посадовців, угода буде не стільки платою за корисні копалини, скільки способом компенсації США за мільярди доларів військової допомоги, яку Київ отримував з лютого 2022 року.

Що відомо про видобувний потенціал України / Інфографіка: Главред

Розміщення військ США в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що США можуть розмістити війська в Україні. Розглядається варіант відправлення американських військ в Україну в тому разі, якщо Москва не зможе вести переговори належним чином.

У Пентагоні оцінили ймовірність відправки військ США в Україну. Новий міністр оборони США Пітер Хегсет заявив, що США не мають наміру відправляти свої війська в Україну. Президент Трамп сподівається на швидке укладення угоди про припинення війни РФ проти України.

Георгій Тука розкрив єдиний сценарій введення військ НАТО в Україну. Експерт упевнений у тому, що ні Франція, ні Британія не відправлять своїх військовослужбовців на лінію фронту в той період, коли тривають активні бойові дії.

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