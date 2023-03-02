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У Швейцарії загадково померла акушерка, яка приймала пологи у коханки Путіна

2 березня 2023, 09:07
63-річна лікар Наталя Тібо-Кондратьєва раптово померла в Швейцарії. І вже через день її тіло було спішно відправлено в крематорій.
Путін, Кабаєва, гінеколог
Наталія Тібо-Кондратьєва, Володимир Путін, Аліна Кабаєва, гінеколог / колаж фото УНІАН, Instagram, Mirror

У Швейцарії при загадкових обставинах раптово померла лікар, який приймала пологи у ймовірної коханки російського диктатора Путіна – колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої. Про це повідомляє британський таблоїд Mirror.

Громадянка Швейцарії лікар Наталія Тібо-Кондратьєва (уродженка СРСР) очолювала медичну бригаду під час народження передбачуваних дітей Володимира Путіна з його 39-річною коханкою-гімнасткою Аліною Кабаєвою.

63-річна Наталія раптово померла в Швейцарії 24 лютого 2023 року - за чотири дні до того, як її роль в житті диктатора була оприлюднена на в розслідуванні журналістів "Проєкту". Причому її тіло було спішно відправлено в крематорій - буквально 25 лютого.

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До слова, на фотографії, зробленій на Красній площі 9 травня 2019 року, Тібо сфотографувалася з двома іншими швейцарськими медиками (неонатолог Петра Катерина Марія Донаті-Генет і медсестра Стелла Гізелу), з якими вона нібито і приймала пологи у Кабаєвої.

Всі троє працювали в клініці Святої Анни в місті Лугано (Швейцарія), де, як повідомлялося, Кабаєва народила ще одну дитину − в 2015 році.

Тібо-Кондратьєва, до речі, публічно захоплювалася Путіним.

"Він єдиний і неповторний тато для всієї матінки Росії!!!! Спасибі, що не забули мене", — писала вона в соцмережах.

​Діти Путіна і Кабаєвої

За даними ЗМІ, У Путіна і Кабаєвої четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-двійнята. Дочка колишня гімнастка народила в Швейцарії.

Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італійськомовному регіоні Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.

Існували суперечливі версії цієї історії. Різні місцеві ЗМІ, в тому числі Corriere del Ticino, писали про народження дівчинки, а нещодавно видалений аккаунт в Twіtter на ім'я Аліни Кабаєвої (можливо справжній, а можливо і фейковий) повідомив про народження хлопчика. За іншими повідомленнями, Кабаєва народила близнюків.

Газета Blick писала, що Путін міг супроводжувати Кабаєву і, можливо, залишався з нею в клініці. У будь-якому випадку Кремль заперечував, що Путін є батьком одного або декількох дітей Кабаєвої.

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