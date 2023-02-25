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У Путіна може бути ще дві доньки – Insider

25 лютого 2023, 17:56
Крім двох доньок від колишньої дружини Людмили у диктатора РФ може бути ще дві – від коханки Кабаєвої та колишньої прибиральниці.
У Путіна може бути ще дві доньки – Insider
У Путіна може бути ще дві доньки/ ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін може мати ще двох доньок окрім тих двох, про яких він рідко говорить. Наразі відомо, що у глави Кремля є дві доньки, які народилися у шлюбі з його колишньою дружиною Людмилою – Марія (37 років) і Катерина (36 років). Крім цього зустрічається інформація, що у Путіна є кілька дітей від його коханки Аліни Кабаєвої.

Проте у диктатора може бути ще дві доньки: одна від Кабаєвої, друга – від його колишньої прибиральниці. Про це повідомляє Insider.

Путін тривалий час приховував своє особисте життя, проте інформація про його дітей від різних жінок все одно просочувалася у ЗМІ. Він рідко публічно визнавав своїх дітей. Проте медіа роками повідомляли про його двох доньок, які народилися у шлюбі з колишньою дружиною Людмилою.

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Також у ЗМІ повідомляли, що, за неофіційною інформацією, в Путіна з його коханкою, російською гімнасткою Аліною Кабаєвою є двоє синів-близнюків. У березні 2015 року за інформацією газети "Ноє Цюрихер Цайтунг" Кабаєва у VIP-клініці Святої Анни у Швейцарії народила дівчаток-близнючок, проте ця інформація теж залишається непідтвердженою.

Тепер видання Insider також пише, що у Путіна з Кабаєвою може бути одна донька.

При цьому зазначається, що у диктатора РФ може бути ще четверта донька – від його колишньої прибиральниці Світлани Кривоногих, з якою у нього був роман. Незалежне російське видання "Проект" повідомило, що з кінця 1990-х до кінця 2010-х років у Путіна з Кривоногих були тісні стосунки, у результаті яких народилася донька.

Наразі жінка, яка починала з роботи прибиральницею, дійшла до рівня мільярдерки – вона власниця одного з улюблених гірськолижних курортів Путіна, повідомляє Organized Crime and Corruption Reporting Project. Світлана Кривоногих живе в одному з найбагатших районів Санкт-Петербурга.

Доньку Світлани Кривоногих, яка народилася у 2003 році, звати Єлизавета Володимирівна Розова. У соцмережах вона називає себе Луїза Розова. І хоч в її документах ім’я батька не зазначено, її по батькові – Володимирівна. Мама дівчини Світлана стосунків із Путіним не підтверджувала.

​Діти Путіна і Кабаєвої

За даними ЗМІ, у диктатора РФ Володимира Путіна і його коханки Аліни Кабаєвої четверо спільних дітей – два хлопчики і дівчатка-двійнята. Дочок колишня гімнастка народила в Швейцарії.

Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італійськомовному регіоні Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.

Існували суперечливі версії цієї історії. Різні місцеві ЗМІ, в тому числі Corriere del Ticino, писали про народження дівчинки, а нещодавно видалений аккаунт в Twіtter на ім'я Аліни Кабаєвої (можливо справжній, а можливо і фейковий) повідомив про народження хлопчика. За іншими повідомленнями, Кабаєва народила близнюків.

Офіційно відомо про двох дочок Володимира Путіна, народжених в його шлюбі з Людмилою Шкребнєвою. Старша дочка Марія народилася 28 квітня 1985 року в Ленінграді, а молодша Катерина – 31 серпня 1986 року в Дрездені. Всупереч тому, що громадськість знала про народження цих дітей, Путін ніколи публічно не визнавав, що у нього є спадкоємці.

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