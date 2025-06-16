У російському Орлі пролунали потужні вибухи у районі НПЗ – що відомо

Коротко:
- В Росії у місті Орел лунали вибухи
- Яскраві спалахи було помічено у небі над нафтовим об’єктом
- Наразі офіційних повідомлень про руйнування немає
У ніч на 16 травня у місті Орел, що в Орловській області Росії, пролунало щонайменше десять вибухів. Про це пишуть російські телеграм-канали.
Зокрема, мешканці Радянського району міста Орел повідомляли про яскраві спалахи в небі. Місцеві говорили, що по всьому місту лунали звуки, схожі на роботу ППО.
Відомо, що було чути мінімум десять вибухів, а також виднілись яскраві спалахи у небі над нафтовим об’єктом.
Російські телеграм-канали писали, що системи ППО активно працювали над Заводським районом, відбиваючи атаки безпілотних літальних апаратів.
Наразі офіційних повідомлень про руйнування інфраструктури немає.
Вибухи у місті Орел - відео:
Вибухи в Росії - останні новини
Як повідомляв Главред, Ударні дрони вранці в неділю, 15 червня, атакували цілі в російському Татарстані. Можливою метою атаки могла стати особлива економічна зона Алабуга, де, за інформацією ЗМІ, здійснюється складання російських БПЛА.
Пізніше, в Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України завдали чергового прицільного удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії. Уражено одне з місць виробництва ударних БпЛА ворога.
Крім того, 11 червня в Енгельсі Саратовської області пролунав гучний вибух. Росіяни стверджували, що вибух міг статися на 9-му Центральному автомобільному ремонтному заводі.
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