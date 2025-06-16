У російському Орлі пролунали потужні вибухи у районі НПЗ – що відомо

Ймовірно, російська ППО працювала біля місцевої нафтової бази.

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Вибухи в Росії / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Коротко:

В Росії у місті Орел лунали вибухи

Яскраві спалахи було помічено у небі над нафтовим об’єктом

Наразі офіційних повідомлень про руйнування немає

У ніч на 16 травня у місті Орел, що в Орловській області Росії, пролунало щонайменше десять вибухів. Про це пишуть російські телеграм-канали.

Зокрема, мешканці Радянського району міста Орел повідомляли про яскраві спалахи в небі. Місцеві говорили, що по всьому місту лунали звуки, схожі на роботу ППО.

відео дня

Відомо, що було чути мінімум десять вибухів, а також виднілись яскраві спалахи у небі над нафтовим об’єктом.

Російські телеграм-канали писали, що системи ППО активно працювали над Заводським районом, відбиваючи атаки безпілотних літальних апаратів.

Наразі офіційних повідомлень про руйнування інфраструктури немає.

Вибухи у місті Орел - відео:

Російські НПЗ / Інфографіка: Главред

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, Ударні дрони вранці в неділю, 15 червня, атакували цілі в російському Татарстані. Можливою метою атаки могла стати особлива економічна зона Алабуга, де, за інформацією ЗМІ, здійснюється складання російських БПЛА.

Пізніше, в Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України завдали чергового прицільного удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії. Уражено одне з місць виробництва ударних БпЛА ворога.

Крім того, 11 червня в Енгельсі Саратовської області пролунав гучний вибух. Росіяни стверджували, що вибух міг статися на 9-му Центральному автомобільному ремонтному заводі.

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