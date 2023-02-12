У Росії зібралися посіяти хаос у Британії через війну в Україні - the Sun

У Британії закликали депутатів, і їх помічників зберігати пильність у відносинах з Кремлем через війну в Україні, пише видання.

Путін, Великобританія / Колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Російські спецслужби активізували вербування шпигунів у Великобританії, щоб посіяти хаос в країні.

Журналісти The Sun повідомляють, що вони отримали електронні листи від джерел, близьких до Кремля. У цих листах говориться, що Кремль шукає людей "здатних до диверсій за великі суми грошей".

"Мета активізувати агентурну роботу у всіх сферах суспільства Британії, в основному серед державних службовців і політиків всіх рангів, в тому числі засідаючих в парламенті", - пишуть журналісти.

За словами джерела, потенційних агентів можна обчислити, посиливши спостереження за дипломатичним персоналом посольства РФ.

"Вони будуть значною мірою зосереджені на Великій Британії... щоб отримати уявлення про те, що відбувається в основі уряду, про наше ставлення до війни в Україні, про наші відносини з українцями", - заявив колишній глава МІ-6 Річард Дірлав.

У Британії закликали депутатів, та їхніх помічників зберігати пильність у відносинах з Кремлем через війну в Україні.

Війна Росії проти України

Глава Міноборони Олексій Резніков раніше сказав, що Україна не застосовує по території країни-агресора Росії зброю, надану західним світом.

ВСУ задіють далекобійні ракети GLSDB з дальністю 150 кілометрів за російськими окупаційними військами на захоплених територіях.

Заступник директора Росії Путіна в Радбезі РФ Дмитро Медведєв вибухнув погрозами на адресу Києва.

Мовляв, якщо ЗСУ завдадуть ударів з GLSDB по російських військах у захопленому Криму, Москва у відповідь, мовляв, "застосує всі види зброї".

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що Україна може завдавати ударів по військових об'єктах РФ за допомогою безпілотника Ту-141. За його словами, у Києва є зброя, здатна проникати на територію ворога на глибині 300 км.

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