Зеленський здивував усіх своїм вчинком на пресконференції у Британії

Президент в черговий раз показав, що, на відміну від агресора Володимира Путіна, не боїться інших людей і не відсторонюється від них

Володимир Зеленський / скріншот

8 лютого президент України Володимир Зеленський здійснив свій другий за час повномасштабної війни візит за кордон.

Він прибув до Великобританії, щоб заручитися посиленою підтримкою Сполученого Королівства.

Зеленський виступив перед парламентом країни, а також зустрівся з прем'єр-міністром країни і королем Чарльзом ІІІ. Після цього він разом Ріші Сунаком дав прес-конференцію, на якій були присутні і українські журналісти

Під час пресконференції стався зворушливий момент.

Журналістка BBC Ukraine хотіла поставити запитання прем'єр-міністру Великої Британії. Однак перед цим вона подякувала Володимиру Зеленському за візит і зазначила, що хотіла б його обійняти, хоча, на її думку, це неможливо.

На це президент в черговий раз показав, що, на відміну від агресора Володимира Путіна, не боїться інших людей і не відсторонюється від них кілометровими столами.

Він з посмішкою відповів: "Чому б і ні?" підійшов і міцно обійняв журналістку, яка була рада такому вчинку.

Візит Зеленського до Британії

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого вирушив на Даунінг-стріт, де зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, після чого виступив перед парламентом.

Король Чарльз провів аудієнцію з Володимиром Зеленським.

Пізніше глава держави поїхав на південний захід, де зустрівся з українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії.

Зазначається, що 8 лютого Зеленський відправиться в Париж на зустріч з Макроном і Шольцем.

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