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В Росії прогриміли вибухи: що могли уразити майже півсотні безпілотників

Анна Косик
8 грудня 2024, 08:50
1596
П'ять регіонів РФ опинилися під атакою, внаслідок нальоту нібито українських безпілотників.
Атака дронов
Найбільше вибухів пролунало у прикордонних областях РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • Росію атакувало 46 безпілотників
  • В Міноборони стверджують, що збили усі цілі
  • РосЗМІ повідомляють про пожежу в результаті атаки

У ніч на 8 грудня мешканці п'яти областей країни-агресора Росії прокидалися від вибухів через атаку безпілотників. Як повідомляють росЗМІ, за даними Міноборони РФ, російські системи ППО полювали на 46 повітряних цілей.

У відомстві традиційно заявили, нібито російська протиповітряна оборона відпрацювала на усі сто і збила 17 безпілотників над Бєлгородською областю, 12 - над Курською, 6 - над Воронезькою, 7 - над Ростовською та 4 - над Астраханською.

відео дня

Постраждалих і пошкоджень у Міноборони теж не зафіксували. Однак згодом в місцевих ЗМІ з'явилася дещо інша інформація. Жителі Воронезької області повідомили, що сталася пожежа на одному з промислових об'єктів. Не виключено, що йде мова про підприємство, яке підтримувало оборонний комплекс країни-агресора.

Удари безпілотників по Росії підтвердив і керівник ЦПД РНБО України Андрій Коваленко. За його даними, під атакою опинилися Курськ, Курщина та Таганрог. Однак деталей удару по РФ він наразі не озвучив.

Атаки України на об'єкти в РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 4 грудня в низці російських міст прогриміли вибухи. Зокрема, голосно було в Рязані, Новоросійську, Таганрозі та Брянську. Що цікаво, за даними ЗМІ жителі Рязані повідомляли про вибухи в районі Дягілєво, де розташована авіабаза.

Раніше в ГУР повідомили, що третина об'єктів паливного сектору країни-агресора РФ уражена або пошкоджена внаслідок спецоперацій українських захисників.

В Росії прогриміли вибухи: що могли уразити майже півсотні безпілотників
НПЗ Росії / Інфографіка: Главред

Напередодні також стало відомо, що місто Майкоп, столиця Республіки Адигея, зазнало атаки дронів. Ймовірною ціллю атаки міг бути аеродром "Ханська", розташований за 410 км від лінії фронту. Місцеві жителі повідомляли, що поблизу аеродрому пролунали щонайменше два потужних вибухи.

Інші новини:

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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