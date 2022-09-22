"Втрати повинні оплачуватися": Фейгін передрік крах для Путіна, якщо почнеться процес напіврозпаду РФ

Марк Фейгін, Володимир Путін / УНІАН, скріншот

Російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін в інтерв'ю Главреду розповів, що чекає самого Путіна і нинішнє керівництво Росії, якщо процес напіврозпаду РФ все-таки запуститься.

"Путін в результаті напіврозпаду не може залишитися при владі. Якщо процес запуститься, Путін впаде першою його жертвою. Фізично чи політично - залежатиме від багатьох факторів. Війна і Путін зараз синоніми. Він не може завтра вийти і сказати: "Ми повоювали і більше не будемо". А де 55 тисяч убитих, де санкції, все це життя з неможливістю покинути країну або скористатися карткою Visa або Mastercard? Це ціна, яка повинна бути оплачена. Втрати повинні бути оплачені. І раз ти винуватець всього цього, то навіщо ти потрібен? От якби Путін виграв цю війну, він міг би сказати, що Росія заплатила високу ціну - і санкціями, і загибеллю людей - але домоглася того, чого хотіла", - йдеться в повідомленні.

За словами Фейгіна, Путін не може залишитися в результаті напіврозпаду.

"А ось між розпадом і напіврозпадом є знак питання - чи призведе це взагалі до знищення системи. А це вже залежить від багатьох факторів: як поведуть себе основні гравці, у кого буде силовий ресурс, як поведе себе захід і чи захоче він продовжувати цей процес до розпаду і так далі. Тут багато факторів і їх неможливо передбачити - це дуже складно. Якщо Путін в майбутньому відійде від влади, адже, ймовірно, зараз опрацьовуються можливі сценарії його відсторонення, що буде з самою путінською системою? Вона виживе?",- зазначає Фейгін.

Правозахисник каже, що наслідки поразки у війні, можуть поставити хрест на путінській системі.

"Якби не було війни і йшов би природний процес в'янення, то у неї був би шанс. А наслідки поразки у війні, чесно кажучи, можуть поставити хрест на путінській системі - ймовірність цього вище в силу багатьох причин. З цієї точки зору завжди є варіанти - ми всяке бачили за російську історію останніх 30 років. І туди, і туди все може повернутися - багато визначить те, які сили будуть головними авторами цього процесу. І багато що визначить те, як поведе себе Захід і Україна. Адже Україна може сильно вплинути на наслідки і сильно в них втрутитися, тому що якщо вона дійсно звільнить свої території, то багато процесів будуть залежати від дій України і від того, чи захоче Захід разом з нею далі діяти", - сказав він.

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