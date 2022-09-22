Мільйонне поповнення для окупантів: ЗМІ дізналися про секретний пункт указу Путіна

Володимир Путін оголосив мобілізацію в РФ / Reuters

В РФ в результаті оголошеної Володимиром Путіним "часткової мобілізації" можуть призвати мільйон осіб.

Про це йдеться в сьомому пункті указу Путіна, який був пропущений при публікації, повідомляє Нова газета. Європа з посиланням на джерело в Адміністрації президента.

"Цифру кілька разів виправляли, і в підсумку, зупинилися на мільйоні", — наводить газета слова свого співрозмовника.

Сьомий пункт, за словами джерела Нової газети. Європа, приховали під грифом "для службового користування".

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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