"Щоб врятувати Європу від війни": Залужний висловився стосовно мобілізації жінок

На думку Залужного, потрібно не допустити війни в Європі, як це було в 1939 році.

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Залужний прокоментував мобілізацію жінок / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

Попри всю неприйнятність мобілізації жінок в Україні, до таких кроків можуть вдатися у разі крайньої необхідності. Про це, виступаючи в Chatham House, заявив посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

На його переконання, якщо обставини складуться не найкраще, то мобілізація жінок може стати реальністю. Однак, як переконаний Залужний, цього потрібно уникати.

"Якщо буде необхідно призвати жінок, щоб врятувати Європу від війни, то, мабуть, ми це зробимо. Але, на мою особисту думку, потрібно не допустити війни в Європі, як це було в 1939 році, іншими шляхами, не шляхом призову українських жінок", – підкреслив він. відео дня

Хто такий Валерій Залужний? Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012). 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

Окрім цього, за словами Залужного, Україна отримає більше ворогів, якщо до Ірану, КНДР і Китаю приєднаються інші країни.

Нато і вісь зла / Инфографика: Главред

В підсумку посол України у Великій Британії підтримав дії Президента Володимира Зеленського, який пропонує міжнародним партнерам план перемоги, оскільки Україні потрібна сила для відсічі агресору.

Валерій Залужний - інші важливі заяви

Як відомо, Валерій Залужний прокоментував операцію в Курській області. За його словами, це справа лише військово-політичного керівництва України, яким чином ці операції проводити, яким чином діяти, куди наступати й що робити.

Також Залужний прокоментував можливість закінчення війни у 2025 році. Він відповів, чи підтримує план президента, за яким Україна має боротися проти досить потужної коаліції РФ.

Окрім цього, на жаль, на думку Залужного, "вийти із затяжної війни майже неможливо". Причиною цього стали затримки з поставками зброї від Заходу.

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