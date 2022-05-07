У Росії пограбували новий будинок для окупантів: вкрали навіть двері зі шпалерами

Як запевняють городяни, в квартирах цього будинку було практично все для заселення ‒ і шпалери, і двері, і ванні, і навіть лічильники комунальних послуг.
Поки російські окупанти грабують будинки українців, в самій країні-агресії - в глушині, в місті Рязань, пограбували новобудову, 16-поверхова будівля, яку місцева влада збудувала спеціально для військовослужбовців. Про повідомляють росСМИ.
Сам будинок розташований на Михайлівському шосе. Злодії під покровом ночі винесли з дому все, що могли.
Будинок передали з федеральної власності в регіональну і планують привести в порядок до кінця 2023 року. На ці цілі з бюджету буде виділено 204 мільйони рублів.
Журналіст Денис Казанський не забув глумливо пожартувати з приводу ситуації.
"Кругообіг "російських скреп". Поки російські військові грабували будинки українців, їх в Росії грабували власні співгромадяни", - написав він у своєму Telegram-каналі.
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Нагадаємо, раніше українські правоохоронці встановили військовослужбовців російської в / ч 46108, які порушили закони і звичаї війни - Баясхалана Шультумова і Павла Аганаєва.
Як розповіла генпрокурор Ірина Венедиктова, такого висновку дійшли співробітники прокуратури спільно з СБУ та Департаментом спецрозслідувань Нацполіціії.
"За даними слідства, на початку березня 2022 року в тимчасово окупованому селі Бузова Бучанського району вони незаконно увірвалися в приватний будинок, де переховувалися від звірств загарбників відразу кілька сімей. Військові РФ погрожували цивільною вогнепальною зброєю та фізичною розправою. Серед потерпілих навіть жінки і діти. А чоловіків вони били прикладом автомата, руками і ногами", - повідомили в ОГП.
Відомо, що, крім знущань, військові армії мародерів забрали у людей 60 тисяч доларів грошових заощаджень.
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